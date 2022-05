Uomini e Donne, Giorgio Manetti duro: “Gemma deve smetterla di sognare!”

Giorgio Manetti ci va giù pesante con la sua ex: “E’ una sognatrice, ma bisogna aprire gli occhi”

Non passa mese senza una bell’intervista dell’ex gabbiano fiorentino del parterre maschile del talk show sentimentale e anche questa volta non ha potuto esimersi dal rispondere alle domande della giornalista che gli ha posto sulla sua ex fiamma Gemma Galgani, che da tredici anni sta ancora cercando l’amore in televisione: “Gemma deve smetterla di sognare, bisogna aprire gli occhi. La storia avuta con me è un bel ricordo”. E ci ha tenuto a ribadire che secondo il suo pensiero la dama torinese non avrebbe mai avuto l’intenzione di lasciare lo studio con lui per iniziare una seria storia d’amore lontana dalle telecamere.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne non risparmia Ida e Riccardo: “Non hanno possibilità”

E se c’è qualcuno che ne sa, di storie d’amore, quello è Giorgio Manetti, e sul settimanale ufficiale di Uomini e Donne fa sapere che secondo lui Ida e Riccardo “non hanno possibilità di vivere una relazione stabile” perché da come parlano si capisce subito che non ci sono punti d’incontro a lungo termine e che sono troppo focalizzati su loro stessi, sulle loro paranoie, paure, ansie, e rimangono ancora ancorati a un passato doloroso che non lascia mai un sorriso sui loro volti stanchi. Nella vita ci vuole coraggio a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Se Ida è l’erede di Gemma? Secondo Giorgio quest’ultima non avrà mai eredi (in una delle ultime puntate andate in onda è rimasta sbalordita) mentre per quanto riguarda Riccardo c’è chi dice che possa essere il suo, ma bisognerebbe chiederlo a chi segue la trasmissione con costanza giorno dopo giorno.

Uomini e Donne: Giorgio Manetti è ancora single e non frequenta nessuno

In questo momento l’ex cavaliere di Uomini e Donne è single e non sta frequentando nessuna donna. La sua storia con Caterina è finita, ormai, ma continuano a sentirsi perché lei è una donna con l’animo pulito e soprattutto la testa sulle spalle. In questo momento, lui, si sta dedicando al suo lavoro e agli incontri con i suoi amici che conosce da moltissimi anni. Quando l’amore busserà alla sua porta sicuramente gli aprirà e lo accoglierà a braccia aperte.