Uomini e Donne oggi, Gemma sbalordita: cosa ha combinato il nuovo spasimante

Anticipazioni puntata giovedì 19 maggio: Gemma Galgani piacevolmente colpita dal suo nuovo corteggiatore

Sarà una puntata ricca di sorprese e spunti di riflessione quella del giovedì di Uomini e Donne. In onda, come di consueto a partire dalle 14.45, Maria De Filippi si appresta a chiudere la stagione televisiva che vedrà, oltre alle scelte dei due tronisti, anche il ritorno delle coppie nate all’interno del programma. In questo colpo di coda della stagione 2021-22 potrebbe però esserci un bel lieto fine per una delle protagoniste più discusse: la 72enne di Torino. Proprio così! Dopo dei mesi a dir poco disastrosi dal punto di vista sentimentale, la dama sembrerebbe aver finalmente trovato un signore in grado di farle battere il cuore: Maurizio. Arrivato da poco nel programma, appositamente per conoscerla, il cavaliere avrebbe colpito molto la dama. Lei racconterà oggi in puntata come hanno trascorso la settimana e ammetterà di essere stata piacevolmente stupita dai modi di fare garbati e cavallereschi del nuovo arrivato. Sarà la volta buona per la 72enne?



Uomini e Donne, anticipazioni oggi: Veronica Rimondi liquida Federico

Non mancheranno ovviamente le critiche e le frecciatine per Gemma Galgani oggi in puntata, che sarà ripetutamente punzecchiata da Tina Cipollari. La bionda opinionista farà scappare il nuovo spasimante della torinese? Intanto nell’appuntamento odierno con il talk dei sentimenti Mediaset si parlerà anche del trono rosa. La tronista continuerà ad essere in preda alla confusione: divisa tra Matteo e Andrea. Entrambi infatti hanno delle caratteristiche che la colpiscono. Ma non è tutto perchè la ragazza prenderà una decisione e dirà addio a Federico, rimasto in ombra nelle ultime puntate. Anche il corteggiatore sarà d’accordo con lei, sottolineando di non avere più la motivazione giusta per continuare a stare nel programma.

Luca Salatino assente oggi in puntata: quando andrà in onda la sua scelta

Grande assente nella puntata di oggi di Uomini e Donne sarà il tronista romano. Ieri il ragazzo è stato protagonista e ha dovuto fronteggiare una Soraia, che lo ha bacchettato, inviperita per il bacio con Lilli e l’entusiasmo dimostrato alla rivale in amore. Intanto presto andrà in onda la scelta dell’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti che si appresta a chiudere la stagione 2021-22 del programma del primo pomeriggio di Canale5. e andrà in onda presumibilmente verso la fine della prossima settimana. L’appuntamento perciò con la nuova puntata del dating show Mediaset è per oggi pomeriggio a partire dalle 14.45. Stay tuned!