Riccardo Guarnieri e l’affondo dell’ex di Ida Platano: “Mi ha sminuito”

Uomini e Donne, il cavaliere nel mirino di Ilie Maneschi: il duro attacco

Per un certo periodo Ida Platano è stata corteggiata dal cavaliere con il nome davvero particolare. Quest’ultima ha accettato di buon grado le sue avance decidendo di uscirci insieme un paio di volte. Da un momento all’altro è però scomparso dal dating show. Che fine ha fatto? L’uomo ha rivelato ad Isa e Chia di aver avuto diversi problemi che non gli hanno consentito di continuare a partecipare alla trasmissione condotta da Maria De Filippi. Oggi è tornato a parlare in una lunga intervista rilasciata a Fralof su PiùDonna.it. In questa circostanza ha colto l’occasione per lamentarsi di Riccardo Guarnieri, reo di avergli mancato di rispetto:

“Io non mi sono mai permesso di sminuirlo, anche perché so quanto è stato importante per lei. Cosa che non ha fatto lui…”

L’uomo ha poi dichiarato di essere venuto a conoscenza che proprio il cavaliere tarantino lo avrebbe anche preso in giro in sua assenza: “Più volte mi ha criticato ed ha anche preso in giro Ida per avermi frequentato…” Sarà vero?

Ida Platano, il suo ex svela: “Tra noi non c’è stato nessun bacio”

Successivamente Fralof per il portale PiùDonna.it ha chiesto a Ilie Maneschi se con la popolare dama di Uomini e Donne c’è stato uno o più baci passionali tutte le volte che si sono incontrati. E il cavaliere, che giorni fa ha rivelato il motivo per cui è scomparso dal dating, ha subito risposto che non si sono mai spinti così in là, anche se l’interesse reciproco c’è sempre stato:

“Non c’è stato nessun bacio, assolutamente. C’è stato il momento giusto, ma nessuno dei due ha voluto in quel momento perché era bello così…”

L’ex cavaliere ha poi dichiarato che il rapporto con la dama, che pare abbia scagliato una frecciata a Tina, è stato molto intenso, nonostante sia durato davvero molto poco.

Uomini e Donne, l’ex cavaliere ha trovato l’anima gemella? Parla lui

Fralof su PiùDonna.it ha poi chiesto ad Ilie Maneschi se una volta finita questa frequentazione con Ida Platano ha conosciuto un’altra donna. Quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha subito risposto che al momento la sua situazione sentimentale è assai complicata, aggiungendo di non essersi comunque per nulla pentito nell’aver deciso di lasciare il programma: “Non voglio parlare della mia situazione sentimentale adesso perché è delicata…Felice di essermene andato…E’ un’esperienza che non rifarei mai e poi mai…”