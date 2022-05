Uomini e Donne anticipazioni: Luca ha scelto, problemi per Ida e Riccardo

Luca Salatino ha fatto la sua scelta: le ultime anticipazioni di Uomini e Donne

Ieri è stata registrata una nuova puntata del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E in base alle anticipazioni riportate da Isa e Chia anche stavolta i colpi di scena non sono certo mancati. Cos’è successo? Intanto il popolare tronista ha finalmente fatto la sua scelta. Difatti il ragazzo, dopo tanti mesi in cui ha conosciuto le più svariate corteggiatrici, ha deciso di uscire da quello studio mano nella mano con Soraia, la quale ha sempre dimostrato di essere realmente interessata a lui. Con tutta probabilità la scelta andrà in onda su Canale 5 la prossima settimana.

Uomini e Donne, problemi per il cavaliere e la dama: Tina Cipollari perde le staffe

Nella registrazione della puntata del dating show di Maria De Filippi, come riportato dal blog Isa e Chia, ampio spazio è stato dedicato anche ad Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sul cui riavvicinamento ha espresso la sua opinione Marcello Messina. Nei giorni scorsi i due sono finalmente andati a cena insieme. Purtroppo però in questa occasione più che trovare dei punti di incontro hanno invece litigato furiosamente, come tra l’altro hanno fatto anche in studio dando vita ad un acceso faccia a faccia. Riusciranno a chiarirsi? Chissà, intanto sempre in base alle anticipazioni riportate dal portale di gossip pare che in studio sia scoppiata una vera e propria bagarre con la verace opinionista, che avrebbe attaccato i due senza troppi convenevoli.

Arriva un nuovo cavaliere per Gemma Galgani: ecco cosa ha deciso di fare la popolare dama

Le anticipazioni di Uomini e Donne pubblicate dal blog Isa e Chia hanno poi riportato che per la popolare dama è arrivato un nuovo cavaliere direttamente da Caserta. Quest’ultima, dopo avergli dato l’opportunità di presentarsi, ha deciso di tenerlo e conoscerlo meglio, nella speranza possa essere quello giusto. Ovviamente non sono mancate le battutine di Tina Cipollari sulla dama, la quale però ha preferito non rispondere, onde evitare di alimentare ulteriori polemiche. Stavolta sarà quello giusto? Oppure Gemma andrà incontro all’ennesima delusione d’amore? Lo sapremo molto presto.