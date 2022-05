Uomini e Donne, Marcello sicuro: “Tra Riccardo e Ida qualcosa di incompiuto”

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, l’ex cavaliere non ha dubbi: “C’è ancora qualcosa”

Oggi Marcello Messina ha rilasciato una lunga intervista a Fralof su PiùDonna.it. Ed in questa circostanza ha parlato a 360 gradi della sua vita dopo aver partecipato a Uomini e Donne. Ad un certo punto Fralof gli ha voluto chiedere un’opinione sul ritorno del cavaliere tarantino nel dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, ha rivelato di essere certo che lui e la dama bresciana abbiano ancora tante cose da chiarire, non facendo mistero di sperare che magari tornino insieme:

“Per quello che sto vedendo c’è ancora qualcosa di incompiuto con Ida. Io sarei contento se trovassero una quadra e riuscissero a vivere felici e sereni entrambi…”

Uomini e Donne, Marcello Messina fa un chiarimento: “Se loro sono felici a me non tolgono nulla”

L’ex cavaliere, sempre in questa intervista rilasciata a Fralof su PiùDonna.it, ha poi colto la palla al balzo per fare un importante chiarimento. Difatti quest’ultimo ha rivelato che qualora Ida Platano e Riccardo Guarnieri dovessero tornare insieme sarebbe senza ombra di dubbio felice per loro, anche perchè certamente non toglierebbero niente a lui:

“Auguro a tutti e due tutto il bene possibile. Se vedo due persone felici sono contento per loro, a me non tolgono nulla…”

Tuttavia se lui pensa così, c’è però da segnalare che Armando Incarnato è invece certo che i due non torneranno mai insieme.

Marcello Messina non è pronto a tornare nel dating show: “Devo avere la mente sgombra”

Successivamente Fralof su PiùDonna.it ha chiesto all’ex cavaliere se è pronto a tornare a Uomini e Donne, visto che la sua storia con Viviana è terminata. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha subito risposto negativamente, anche perchè per rimettersi in gioco deve avere la mente sgombra:

“Per tornare nel programma dovrei avere la mente sgombra, non tornerei altrimenti…”

Fralof gli ha poi domandato che qualora dovesse decidere di tornare se temerebbe gli attacchi degli opinionisti. Anche in questa circostanza l’ex cavaliere ha dato una risposta che non ha lasciato spazio a possibili altre interpretazioni: “Mi sono sempre mostrato come un libro aperto e non sono gli eventuali ‘attacchi’ di altre persone a spaventarmi…”