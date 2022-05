Uomini e Donne oggi: nuova bufera su Ida e Riccardo, Tina Cipollari implacabile

Ida Platano e Riccardo Guarnieri troppo vicini: Tina Cipollari sbotta

Torna dopo la pausa del weekend Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi chiuderà la disputa che ha colorato l’appuntamento di venerdì scorso, quella tra Biagio e Catia, per parlare del cavaliere di Taranto e della sua ex. Proprio quest’ultima infatti accetterà di fare entrare due nuovi signori arrivati per corteggiarla, alla fine della presentazione però deciderà di continuare la conoscenza soltanto con uno di loro. Tutto ciò porterà l’opinionista del programma ad attaccarla duramente. A detta della Cipollari, lei e il cavaliere di Taranto starebbero soltanto prendendo in giro i telespettatori e i loro corteggiatori, dal momento che il loro feeling sarebbe evidente. A nulla servirà il tentativo del cavaliere di difendere l’ex. Tina infatti sarà implacabile e lo inviterà a smettere di ballare con lei in studio.



Riccardo Guarnieri pronto a conoscere una nuova dama: qualcosa però va storto

Non ci sarà pace per Ida Platano oggi in puntata, la dama continuerà ad essere attaccata duramente in studio e le polemiche sembrerebbero destinate a non spegnersi. Intanto l’ex racconterà di aver iniziato a sentire una nuova protagonista del parterre femminile, dopo aver chiuso la frequentazione con Gloria. Ma la polemica sollevata da Tina Cipollari rovinerà l’atmosfera. Insomma tra la dama di Brescia e il cavaliere di Taranto sembrerebbe, sulla carta, tutto finito ma gli sguardi complici e le parole di conforto reciproche farebbero pensare che il ritorno di fiamma sia dietro l’angolo. La reunion tra i due potrebbe essere il colpo di coda della stagione 2021/2022 del programma del primo pomeriggio di Canale5. Non resta che attendere i successivi sviluppi.

Anticipazioni Uomini e Donne, Aurora torna: la nuova esterna con Luca Salatino

Oltre a puntare i riflettori su Riccardo Guarnieri, affondato da Ilie Maneschi di recente, e l’ex compagna, oggi nel salotto rosa di Canale5 ci sarà una nuova sfilata del parterre femminile. Le anticipazioni sul programma non svelano quale sarà il tema e chi vincerà, ma sicuramente non mancheranno le polemiche anche in questa nuova sfida in passerella. Intanto non è escluso che si torni a parlare anche del trono classico oggi e in particolare di Luca Salatino. Dopo l’addio di Aurora il tronista avrebbe deciso di organizzare un’esterna con lei per convincerla a tornare in studio e, a quanto pare, l’impresa riuscirà.