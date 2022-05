Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani subisce ancora: la scelta di Giacomo

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 10 maggio: Giacomo prende una decisione inaspettata

Sarà una puntata assolutamente da seguire quella odierna del talk dei sentimenti Mediaset. Proprio cosi! Non mancheranno infatti i colpi di scena questo martedì, che riguarderanno sia il trono classico che over. Per quanto riguarda il segmento senior infatti tornerà ad essere protagonista Gemma Galgani. La dama nelle ultime settimane non è stata più al centro dell’attenzione, sostituita dalle liti tra Tina e Pinuccia e dalle vicende sentimentali di altri protagonisti. Oggi però l’appuntamento del 10 maggio dovrebbe aprirsi proprio con lei al centro studio. La dama, che aveva iniziato una conoscenza con Giacomo, a quanto pare dovrà mandare giù un boccone amarissimo. Il cavaliere infatti deciderà di chiudere con lei, spiazzandola. Qualcosa avrebbe infastidito l’uomo che sarà categorico oggi in puntata. Ovviamente la scelta non verrà presa bene dalla torinese che si appresta a chiudere anche la stagione televisiva 2021/22 da single.



Spoiler puntata di oggi, Luca Salatino si sbilancia: sarà Soraia la sua scelta?

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che oggi si tornerà a parlare anche del trono classico e in particolare del tronista romano. In studio Aurora, che sembra essere stata già dimenticata, non si presenterà e verrà comunicato che la decisione di abbandonare il programma è definitiva. La corteggiatrice infatti non si è sentita capita dal tronista e ha deciso di mollare la presa. Per quanto riguarda Lilli invece, verrà lasciata a casa dal romano che non la porterà in esterna, mentre in studio verrà mostrata l’uscita con Soraia. La complicità tra i due ragazzi sarà evidente a conferma che forse sarà proprio la Allam a uscire dallo studio di Canale5 mano nella mano con il ragazzo nelle prossime settimane.

Gossip Uomini e Donne, tronista in alto mare: le ultime esterne non convincono

Oltre a Gemma Galgani e Luca Salatino tornerà protagonista anche Veronica Rimondi. In studio verranno mostrate le due esterne fatte dalla ragazza con Matteo e Andrea. A quanto pare però la giovane sarà ancora molto indecisa e con le idee poco chiare, continuerà ad avere alcuni dubbi che la freneranno. A quanto pare regnerà ancora l’instabilità nel trono rosa che farà fatica a decollare, segno che la scelta tarderà ad arrivare e chiuderà molto probabilmente la stagione tv nel programma condotto da Maria De Filippi.