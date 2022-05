Uomini e Donne oggi, Matteo genera il caos: un gesto insospettisce Veronica

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi: tronista spiazzata dalla mancata reazione di un corteggiatore

Si continuerà a parlare di Veronica Rimondi oggi nel programma pomeridiano di Canale5. Puntuale come sempre, a partire dalle 14.45 subito dopo Una Vita, Maria De Filippi sarà al timone del talk dei sentimenti Mediaset, pronta a raccontare come proseguono le vicende amorose di tronisti, dame e cavalieri. In particolare la puntata del mercoledì riprenderà proprio della 26enne di Ferrara che ieri ha baciato in esterna sia Matteo Farnea che Andrea. Oggi si continuerà a discutere dei baci incrociati e non passerà inosservata la calma serafica del corteggiatore veneto difronte all’avvicinamento dell’imprenditrice con il rivale. Veronica guarderà con sospetto il fatto che il ragazzo non sembrerà per nulla infastidito e geloso del bacio con Andrea e, questa mancata reazione, accrescerà i suoi dubbi. La ragazza non ha mai nascosto infatti di avere un debole per lui, ma a frenarla sono sempre stati i dubbi nei confronti dell’interesse del corteggiatore di Venezia.



Veronica Rimondi in crisi nella puntata del 18 maggio, interviene Maria De Filippi

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che la tronista apparirà decisamente in crisi, in preda ai dubbi farà fatica a fidarsi di Matteo. Mentre la forte reazione di Andrea sarà compresa dalla ragazza, quella dello spasimante veneto l’insospettirà. Sarà Maria De Filippi a cercare di tirare le fila del discorso e a chiudere la discussione, invitando la tronista e i due corteggiatori a sedersi per dare la parola ad altri protagonisti. In puntata si parlerà anche di Luca Salatino e del bacio appassionato dato a Lilli. Soraia invece continuerà a rifiutarsi di farsi trascinare troppo dalle emozioni e sottolineerà di non voler baciare il bel romano finché lui sarà così intimo con la rivale.

Gossip Uomini e Donne, Tina Cipollari presa ancora di mira: lo scontro con Fabio

Intanto oggi nel salotto rosa di Canale5, oltre a Veronica e Matteo, saranno protagonisti anche gli esponenti del trono classico. In particolare Tina Cipollari sarà tirata ancora in ballo e non mancheranno i siparietti con il nuovo arrivato, Fabio. Il fotografo delle star punzecchierà ancora la bionda opinionista che risponderà a tono. Presto inoltre al centro dello studio ci sarà anche Biagio Di Maro che non mancherà di riservare sorprese e colpi di scena al pubblico attento di Canale5 nel finale di stagione.