Uomini e Donne, Veronica bacia Matteo ma Andrea si arrabbia: “Sceglitelo!”

La tronista smentisce un suo corteggiatore: “Questa è una sciocchezza”

Nella nuova puntata del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi ha avuto spazio anche Veronica Rimondi. La tronista ha deluso parecchio un suo corteggiatore, dopo aver baciato sia lui e Matteo Farnea. A sbottare è stato Andrea, visto che dopo essere uscito dallo studio abbastanza arrabbiato ha affermato: “Io dico una cosa, ci baciamo, dopodichè non so quanto tempo, il giorno dopo, dici a lui ti ho pensato tanto e lo baci, sceglitelo e basta, non mi hai guardato un secondo”. La 26enne nata a Ferrara si è giustificata:

“Questa è una sciocchezza, io sinceramente non me l’aspettavo una reazione del genere, mi hai detto è giusto che tu faccia quello che ti senti, non c’è niente da risolvere”.

Matteo Farnea si giustifica dopo le critiche e confessa: “Aprirmi mi è difficile”

Nei giorni scorsi la tronista è rimasta delusa da Matteo Farnea, per il fatto di non aprirsi con lei dopo essere partito con un grande corteggiamento. Quest’ultimo al termine della scorsa puntata di Uomini e Donne ha raggiunto Veronica Rimondi nel camerino, che oggi ha fatto sapere di aver gradito il suo cambiamento: “Ho cominciato a vedere dei passi nei miei confronti, l’avevo già notata questa cosa che nel profondo c’è, ha cominciato ad aprirsi ed è una cosa che ho apprezzato”. Federico ha ripreso il suo rivale: “Te l’ha detto Maria di aprirti, se io sono molto preso mi apro subito”. La replica del 25enne è stata: “Ognuno ha bisogno dei propri tempi per dire e chiedere certe cose, lei mi ha messo nella condizione per aprirmi e io sono super felice, ha mostrato un forte interesse nei miei confronti, aprirmi mi è difficile, voglio che lei esca con me quindi l’ho fatto”. Gianni Sperti ha fatto un rimprovero al corteggiatore nato a Venezia, dopo aver visto l’esterna tra la tronista e Andrea: “Si sta lamentando? Nella tua esterna da spavaldo le dici vuoi baciarmi e tu non l’hai baciata, la colpa è solo tua”. Il 25enne ha risposto: “Basta, mamma mia”. Intanto l’altro corteggiatore sulla sua nuova uscita con la tronista ha dichiarato: “Parla un po’ da sola, a oggi se lei mi dovesse scegliere io le direi sicuramente di si, mi piace tanto”.

Maria De Filippi prende le difese di Veronica Rimondi: “Non si può fare una colpa a lei”

La reazione di Andrea dopo aver visto il bacio che la tronista ha dato all’altro corteggiatore non si è fatta attendere: “Mi sembra una presa per il c**o, averlo visto prima, mi bacia e poi bacia lui, rientro per rispetto”. La 26enne è stata difesa dalla conduttrice: “Non si può fare una colpa a lei, non capisco perchè deve essere colpevolizzata”. Il 25enne nato a Venezia invece ha sminuito l’esterna che la tronista ha fatto con il suo rivale: “Il nostro bacio non ha nulla a che vedere con quello con lui!”.