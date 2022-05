Uomini e Donne oggi, Riccardo Guarnieri gela Ida: un gesto non viene apprezzato

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: una coppia ai ferri corti, lui nega il saluto

Si aprirà con Riccardo Guarnieri e Ida Platano la settimana a nel programma pomeridiano di Canale5. Maria De Filippi si avvicina alla chiusura stagionale che riserverà non pochi colpi di scena al pubblico affezionato della trasmissione. Oggi in particolare la dama di Brescia prenderà la parola per manifestare tutta la sua delusione nei confronti dell’ex. A quanto pare infatti il cavaliere le avrebbe tolto il saluto e, quando la incontrerebbe dietro le quinte del programma, farebbe finta di non vederla. In studio lui si giustificherà sottolineando di aver deciso di essere così freddo con Ida per evitare fraintendimenti e che lei possa illudersi in un ritorno di fiamma. Non mancheranno ovviamente le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari che prenderanno posizione in merito all’accaduto. Ma per il cavaliere di Taranto ci sarà un altro colpo di scena oggi in puntata che riguarderà Gloria.



Spoiler puntata 23 maggio: Riccardo Guarnieri ci prova ancora con Gloria ma viene rifiutato

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che, oltre a discutere con Ida Platano, oggi il cavaliere finirà per avere un confronto acceso anche con Gloria. Nelle scorse settimane infatti i due erano usciti insieme, ma avevano chiuso la conoscenza dopo che lui aveva sottolineato di non provare un trasporto mentale. Oggi il cavaliere tornerà sui suoi passi e chiederà alla dama di dargli un’altra possibilità. Lei sarà però irremovibile e sicura nel voler proseguire soltanto la frequentazione con Fabio, con il quale le cose sembrerebbero andare per il verso giusto. Insomma, un nuovo rifiuto per il pugliese che verrà aspramente criticato anche dagli opinionisti in studio che non resteranno fuori dalla disputa, accendendo ancora di più gli animi.

Uomini e Donne anticipazioni, Veronica e Luca vicini alle scelte: le ultime esterne dei tronisti

Intanto presto nel programma pomeridiano di Canale5 verranno trasmesse le ultime esterne dei tronisti. Veronica sceglierà Matteo, ma nelle prossime puntate verranno mostrate anche le uscite con Andrea. Per quanto riguarda il tronista romano, sarà alle prese con Lilli e Soraia e presto anche per lui arriverà il momento tanto atteso della scelta. L’appuntamento perciò con la nuova puntata del programma di Canale5, i tronisti, le dame e i cavalieri è per oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale5.