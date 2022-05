Uomini e Donne oggi, brusco stop per Gemma Galgani: una decisione stupisce

Anticipazioni Uomini e Donne: dama chiude a sorpresa con un cavaliere e spiazza tutti

Si avvicina alla chiusura stagionale il programma condotto da Maria De Filippi che oggi pomeriggio tornerà in onda come di consueto alle 14.45. Le anticipazioni del 25 maggio svelano che tra due protagonisti della trasmissione ci sarà la resa dei conti e una decisione spiazzerà. Proprio così! Al centro dei riflettori ci sarà Gemma Galgani che sarà chiamata a centro studio per raccontare come prosegue la sua nuova conoscenza. Nelle scorse settimane infatti per lei è arrivato un cavaliere pronto a corteggiarla. Un ingresso che era stato accolto con grande entusiasmo dalla dama che quest’anno è stata poco attiva nelle dinamiche del talk dei sentimenti Mediaset per via di una serie di frequentazioni poco incisive. Oggi la dama di Torino chiuderà con il nuovo arrivato sottolineando che, durante i loro incontri privati, non è scattata la scintilla. Non mancheranno ovviamente le critiche degli opinionisti in studio nei confronti della dama.



Spoiler puntata 25 maggio: Riccardo Guarnieri organizza una sorpresa per la sua ex

Al centro dei riflettori oggi a Uomini e Donne ci saranno anche il cavaliere di Taranto e Ida Platano. Dopo i colpi di scena di ieri con la proposta del cavaliere, le liti e le fughe dallo studio, oggi verrà mostrato un nuovo capitolo. In puntata infatti verrà dedicato ampio spazio alla sfilata maschile. I cavalieri si sfideranno in passerella sul tema “l’arte della seduzione”. L’ex della dama di Brescia stupirà tutti con la sua performance, mostrando la sua prestanza fisica e coinvolgendo la dama in un simpatico siparietto. Con leggero imbarazzo, quest’ultima si presterà al gioco e la loro sintonia sembrerà evidente a tutti.

Gossip Uomini e Donne, torna una coppia nata nel programma: tutte le novità

La puntata odierna del dating show di Canale5 si chiuderà con un ritorno gradito: quello di Nadia e Massimiliano. La coppia si è conosciuta all’inizio della stagione e racconterà come prosegue la loro conoscenza. A quanto pare le cose vanno a gonfie vele tra loro. La coppia è andata a convivere dopo l’addio alla trasmissione e oggi non è escluso un intervento di Gemma Galgani. La dama di Torino infatti non aveva mai nascosto una certa antipatia nei confronti di Nadia, nascerà una nuova disputa?