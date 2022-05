Uomini e Donne anticipazioni oggi, colpo di scena per Ida e Riccardo: addio a…

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 24 maggio: dama prende una decisione inaspettata

Sarà un martedì decisamente animato nel programma condotto da Maria De Filippi. La puntata di oggi infatti punterà di nuovo i riflettori su Ida Platano e Riccardo Guarnieri che saranno messi di fronte ai loro reali sentimenti. L’appuntamento di oggi inizierà proprio da dove si è interrotta la puntata di ieri: il confronto tra la dama di Brescia e Marco (suo attuale corteggiatore). Dopo le lacrime dell’ex e il ballo a centro studio, la 40enne ammetterà di non sentirsela più di proseguire la conoscenza con Marco e si dirà intenzionata a chiudere con lui. Una decisione choc che spiazzerà il cavaliere che non la prenderà per nulla bene. Prima di andare via infatti ci sarà un’accesa discussione con il cavaliere di Taranto, considerato la causa della rottura con Ida. Ma non è tutto perchè la dama confesserà cosa si è detta con l’ex durante il ballo di ieri sulle note del successo sanremese di Diodato.



Ida Platano vuole tornare con l’ex compagno, lui la gela con una risposta

Oggi a Uomini e Donne la dama ammetterà di aver proposto a Riccardo Guarnieri di riprovarci e che nella vita non è mai troppo tardi per tornare indietro sulle proprie scelte. Lui però non le avrebbe risposto durante il ballo e sembrerà molto perplesso anche in studio. La novità scatenerà ovviamente un putiferio in studio, Tina Cipollari infatti aveva sempre dichiarato che tra i due il sentimento non si era spento e oggi avrà la conferma che non si era sbagliata. Il cavaliere di Taranto, che ha gelato già ieri la donna, sarà però irremovibile e sembrerà deciso a non tornare insieme a lei. In studio sia Maria De Filippi che Armando Incarnato cercheranno di fargli capire che un amore del genere non va buttato via, e proveranno a fargli cambiare idea. Il tutto però scatenerà una lite tra i due ex che finirà con la dama in lacrime fuori dallo studio.

Colpo di scena a Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri fa una proposta inaspettata all’ex

Il cavaliere di Taranto seguirà l’ex compagna dietro le quinte ma le anticipazioni del programma svelano che la coppia finirà soltanto per litigare ancora una volta. Tornata in studio Ida Platano sarà decisa a chiudere per sempre con l’ex. A quel punto però ci sarà un nuovo colpo di scena nel salotto rosa di Canale5: il cavaliere chiederà a Ida di riprovarci e lasciare il programma insieme. Cosa deciderà di fare la dama? Non resta che seguire la puntata di oggi pomeriggio per scoprire se l’amore trionferà in questo finale di stagione.