Uomini e Donne oggi, Luca Salatino in crisi nera: tutte contro di lui

Luca Salatino deluso da Lilli e Soraia: la scelta rischia di saltare?

Nuovo imperdibile appuntamento con Uomini e Donne. Il programma del day time pomeridiano di Canale5 tornerà puntuale come sempre alle 14.45 per far compagnia al pubblico a casa fino alle 16.10, lasciando spazio poi al day time di Amici e dell’Isola dei Famosi. Oggi in puntata si tornerà a parlare del tronista romano che ieri ha chiuso in modo burrascoso il confronto con Aurora, che ha lasciato lo studio per la seconda volta. Le attenzioni del tronista per la nuova corteggiatrice non piaceranno per nulla alle altre ragazze del parterre. In particolare la Allam si dirà stufa e delusa per le continue attenzioni che il ragazzo riserva alla rivale. Lilli invece resterà in silenzio e questa sua apatia infastidirà non poco il romano che punterà il dito contro di lei. Insomma, tutte saranno contro il tronista, reo di aver iniziato una conoscenza con Aurora quando ormai la scelta sembrava essere vicina e di essersi scambiato una serie di baci paralleli. Il lieto fine, con tanto di pioggia di petali di rose, rischia di saltare per il bel romano?



Anticipazioni Uomini e Donne: Veronica Rimondi messa da parte nella puntata del 3 maggio

Il focus della puntata di questo martedì sarà perciò il trono di Luca Salatino, la nuova tronista invece resterà in ombra e non verrà interpellata nell’appuntamento odierno. Molto probabilmente si parlerà di lei nel corso delle prossime puntate del dating show di Canale5. Intanto le anticipazioni del programma svelano che la ragazza continuerà ad essere divisa tra Matteo, Federico e Andrea. Quest’ultimo in particolare, che ha iniziato da poco ad essere portato in esterna, avrebbe scombussolato non poco gli equilibri nel trono classico. Oltre alle peripezie sentimentali di tronisti e corteggiatori, oggi in puntata i riflettori saranno puntati anche sul segmento senior della trasmissione, che ieri ha visto scagliarsi una nuova bufera su Ida e Riccardo.

Spoiler puntata di oggi, nuova sfida in passerella: Gemma Galgani pronta a stupire

Per smorzare gli animi in studio, Maria De Filippi deciderà di mostrare la nuova sfilata delle dame. Ida Platano e la dama di Torino si sfideranno in passerella con le altre donne per parterre e non mancheranno i colpi di scena a Uomini e Donne. La 72enne sarà pronta a stupire il pubblico di Canale5, e i cavalieri in studio, con una delle sue esibizioni. Chi vincerà la sfida in passerella? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi alle 14.45 su Canale5.