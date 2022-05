Uomini e Donne oggi: Ida non si presenta, Riccardo fa un passo indietro

Ida Platano assente in studio, il suo ex chiude con una dama e spiazza tutti

Sarà all’insegna dei colpi di scena la puntata odierna del dating show di Canale5. Puntuale come sempre Maria De Filippi aprirà il suo salotto rosa a partire dalle 14.45 per fare compagnia al pubblico a casa fino alle 16.10, lasciando spazio poi al day time di Amici e dell’Isola dei Famosi. Oggi in studio si noterà subito l’assenza della dama di Brescia, fortemente criticata nelle ultime puntate. e non verrà svelato il motivo che l’ha spinta a non presentarsi. Al centro della puntata ci sarà però Riccardo Guarnieri che in queste settimane ha iniziato a vedere Maria Grazia, dopo la fine della conoscenza con Gloria. A quanto pare le cose per la coppia non sarebbero andate come sperato e il cavaliere chiuderà la conoscenza. Per la dama sarà una doccia fredda inaspettata e la decisione dell’ex di Ida verrà aspramente criticata in studio.



Uomini e Donne, anticipazioni puntata 4 maggio: Alessandro Vicinanza corteggiatissimo, arriva una nuova spasimante

Intanto i riflettori del programma del day time pomeridiano di Canale5 saranno puntati anche su un altro ex di Ida Platano. Alessandro infatti in queste settimane è uscito con diverse dame, arrivate appositamente per conoscerlo, ma non avrebbe trovato ancora la compagna giusta. Oggi per il partenopeo scenderà una nuova ragazza pronta a corteggiarlo e, dopo la presentazione, il cavaliere deciderà di farla restare in studio e iniziare una conoscenza con lei. Sarà la volta buona per il cavaliere partenopeo?

Spoiler puntata di oggi: Diego Tavani e Aneta pronti per il colpo di scena

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che presto ci sarà un lieto fine per una coppia della trasmissione. Diego e Aneta infatti decideranno di lasciare il programma, sicuri che la loro relazione sia ormai ben avviata e pronta per un passo successivo. Un epilogo felice che dovrebbe arrivare molto presto nel programma pomeridiano di Canale5 che, dopo aver mostrato la crisi nera di Luca, alle prese con grossi problemi sentimentali con Aurora, Lilli e Soraia, punterà i riflettori molto presto anche su Veronica Rimondi, rimasta in ombra nelle prime puntate della settimana. La ragazza in queste settimane ha intensificato la conoscenza con Matteo, Federico e Andrea.