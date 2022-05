Tina Cipollari su tutte le furie con il nuovo cavaliere Fabio: “Un uomo povero”

Lo sfogo del nuovo cavaliere del trono over: “Sto facendo una figura di merd*”

Un nuovo cavaliere del trono over continua a non andare d’accordo con Tina Cipollari. Quest’ultima anche nella puntata di oggi ha attaccato Fabio Nova, quando le ha mostrato delle foto scattate da lui: “Può venire con un milione di fotografie, rimane un povero uomo”. Il 63enne con un passato da fotografo si è difeso, lasciandosi andare a uno sfogo:

“Sto facendo una figura di merd* perchè tu mi istighi e io sono fatto così, reagisco, non sto a prenderle le mazzate”.

Tinì critica Fabio Nova nella nuova puntata: “Non ha rispetto e stima per la donna”

La puntata di Uomini e Donne è stata movimentata dall’ennesima lite tra Tina Cipollari e Fabio Nova. Quest’ultimo ha provocato l’opinionista ancora una volta: “Devi essere una grande star, fai parlare per una settimana perchè fai i canotti o no”. La replica dell’ex moglie di Kikò Nalli è stata: “Fuori luogo, perchè ti devi vantare, un vero professionista non ha bisogno di vantare quello che ha fatto il suo operato”. Il nuovo protagonista del trono over ha affermato: “Mi hai fatto una domanda che è stata come una cartella l’altra volta, ci ho pensato sopra non ho dormito, mi hai chiesto cosa lasci tu della tua vita, io lascio quello che posso lasciare, vorrei chiudere il discorso, non voglio continuare a girarmi indietro, è passato, ho scelto di venire qui per confrontarmi su un altro argomento, la mia carriera sono fatti miei”. L’opinionista dopo che sono stati mostrati degli scatti fatti dal 63enne ha rincarato la dose: “Sta a parlare degli anni 70 questo, un uomo che ama il proprio lavoro non è che a 35 anni si ritira perchè dice basta”. Il cavaliere parecchio stufo ha detto: “Possiamo smettere di parlare del mio lavoro, non sono una star che mi guardo indietro”. L’opinionista ha risposto a un’altra provocazione del 63enne: “Questa confidenza con me non te le prendi, non sto parlando del tuo fisico di merd*. Sei molto aggressivo”. Tinì ha preso le sue difese:

“E’ arrivato prevenuto nei confronti di lei, ho conosciuto dei fotografi famosi, ma veramente non ha rispetto e stima per la donna, lei non ha un amore, non ha imparato niente dalle donne secondo me”.

Uomini e Donne, l’opinionista attacca Gianni Sperti: “Vai a quel paese”

Tina Cipollari ha continuato ad attaccare il cavaliere: “Un piccolo uomo in tutti i sensi, hai parlato solo del tuo lavoro, non hai detto che tipo di donna cerchi. Un cafone maleducato. Un poveraccio proprio di spirito”. A difendere il protagonista del trono over è stato Gianni Sperti: “Stai denigrando il suo lavoro”, scatenando la furia della collega: “La cosa peggiore sei tu, fai finta di non capire pur di venirmi contro, vai a quel paese e fatti la puntata da solo”.