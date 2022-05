Uomini e Donne: quando finisce, cosa va in onda al suo posto, no versione vip

Maria De Filippi va in vacanza: il suo dating show chiude mercoledì 1 giugno

Sta andando in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Tuttavia c’è da dire che sono in tanti a chiedersi quando finirà questa edizione, visto che di rumor a tal proposito ne sono circolati diversi. E a fare chiarezza una volta per tutte su tutta questa faccenda ci ha pensato il popolare blog televisivo DavideMaggio.it. Difatti il sito web è venuto a conoscenza che il dating show quotidiano di Canale 5 chiuderà i battenti per questa stagione Tv mercoledì primo giugno. E’ anche stato riportato che la prossima settimana andranno in onda le puntate in cui i due tronisti faranno la loro scelta. Nelle suddette puntate verrà dedicato ampio spazio anche alla turbolenta e infinita storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne finisce mercoledì 1 giugno: cosa va in onda al suo posto

Il portale DavideMaggio.it, dopo aver rivelato che il dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi chiuderà definitivamente i battenti mercoledì 1 giugno, ha anche riportato cosa andrà in onda al suo posto. In pratica giovedì 2 e venerdì 3 giugno andrà in onda la telenovela spagnola Una Vita, che per l’occasione prolungherà fino alle 16.10 circa. A partire invece da lunedì 6 giugno il posto del dating show, nella cui puntata di oggi i protagonisti assoluti saranno Ida e Riccardo, verrà trasmessa la nuovissima telenovela spagnola Un altro domani.

Niente versione vip per il dating show di Maria De Filippi: smentiti tutti i rumor

Successivamente il sito web DavideMaggio.it ha anche tenuto a smentire tutte le voci di corridoio su un’eventuale versione vip di Uomini e Donne, che sarebbe dovuta andare in onda in prima serata questa estate al posto di Temptation Island:

“Non è prevista nessuna versione vip in prime time per questa estate, come rumoreggiato su alcuni media…”

Il programma quotidiano di Canale 5 tornerà come di consuetudine a settembre, mentre le registrazioni inizieranno già a partire da fine agosto con la presentazione dei nuovi tronisti. Nella prossima edizione Gemma Galgani tornerà protagonista? Oppure a tenere banco continueranno ad essere Ida e Riccardo?