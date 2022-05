Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri critica Gloria: “Sei contraddittoria”

Gianni Sperti critica l’atteggiamento di Gloria: “A me sembra che tu trovi piccole scuse”

Al centro dello studio del seguitissimo dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi oggi si è seduta Gloria Nicoletti, per far sapere come va tra lei e Fabio. Gianni Sperti dopo che la dama ha spiegato la ragione per cui si è rifiutata di ballare con l’ex di ida Platano e ha deciso di far entrare un uomo venuto per lei, l’ha provocata: “A me sembra che tu trovi pretesti, piccole scuse, affinchè gli dici che non ti piace, dovrebbe andare contro Riccardo, a te fa piacere ballare con lui”.



Fabio replica all’ex di Ida Platano: “Ti conveniva farmelo notare a me”

Gloria Nicoletti nel nuovo appuntamento di Uomini e Donne ha raccontato come procede con il cavaliere che sta frequentando: “Parlo di quello che posso averlo conosciuto in delle cene, non ci siamo vissuti in un altro modo, magari una passeggiata, non è mai ancora capitato, non conoscendolo bene ho avuto un pensiero negativo, ho visto questo videomessaggio”. La dama ha svelato un retroscena: “Chiedo scusa se ho esagerato, mi piace però mentre stavamo qui nell’ultima puntata ho notato una cosa che al di fuori non è mai capitato, è uscito fuori un lato del suo carattere, me l’ha confermato, mi ha detto io sono fatto così”. Subito dopo si è rivolta all’ex di Ida Platano: “Se ti ricordi mi hai detto che lui ti guardava spesso, a un certo punto si è avvicinato e mi dice in modo simpatico guarda c’è lui che mi sta guardando tanto, ma che gli ho fatto e io gli ho detto ma che ne so”. Riccardo Guarnieri ha aggiunto: “Che era infastidito te l’ho fatto notare e hai confermato”, venendo zittito da Fabio: “Ti conveniva farmelo notare a me”.

La dama romana replica a una provocazione di Riccardo Guarnieri: “Io non accetto”

La dama ha deciso di far entrare in studio un uomo venuto per conoscerla, ma prima sul rapporto con Fabio ha sottolineato: “Ci sono uscita tre volte, dire che c’è un sentimento no, questo lato del suo carattere l’ha tirato fuori in puntata, tutto il tempo non mi hai guardato, non mi hai preso a ballare, ti ha dato fastidio che è venuto vicino a me, non gli ho dato modo di avere questa reazione esagerata, era nero, non lo può vedere, te la sei presa con me”. Ha detto la sua il nuovo cavaliere del trono over: “Appena è iniziato il ballo è venuto da te, non ho avuto modo di avvicinarmi, l’ha fatto due volte, mi infastidisce”. Riccardo che di recente è stato rimproverato ha considerato incoerente la dama: “A me dice che sta frequentando un’altra persona, adesso sta cercando di far entrare un’altra persona, sei un po’ contraddittoria, ogni volta che noi parliamo tu cerchi lui. Te lo posso chiedere ancora di ballare?“. La replica della donna è stata: “Ti ho conosciuto caratterialmente, puoi chiederlo di ballare ma io non accetto“.