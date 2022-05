Uomini e Donne: Riccardo sorprende Ida con un gesto romantico (VIDEO)

Riccardo Guarnieri spiazza la dama: è successo oggi nel dating show (VIDEO)

La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata dedicata quasi interamente alla sfilata dei cavalieri, ai quali è stato chiesto di vestirsi in modo seducente per far cadere ai loro piedi le varie dame. In questa occasione il cavaliere tarantino si è presentato in studio indossando un abito elegantissimo e portando in mano un bouquet di rose rosse. E una volta che l’uomo ha finito di fare la sfilata ha chiamato a sorpresa sulla passerella Ida Platano, chiedendole di ballare insieme una romantica canzone (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo). Ovviamente quest’ultima ha accettato imbarazzata.

Uomini e Donne, Ida Platano non lo nasconde: “Sono molto imbarazzata”

Riccardo Guarnieri ha subito notato l’imbarazzo della dama di origini bresciane, che mai si sarebbe aspettata questa sorpresa da parte sua: “Sei imbarazzata?”. E la donna, che ieri pomeriggio ha mandato a quel paese il cavaliere, ha risposto affermativamente: “Si non lo posso nascondere…” L’uomo le ha poi consegnato il mazzo di rose rosse e hanno ballato per diversi minuti emozionando tutto il pubblico in studio e quello a casa. Ormai pare evidente che tra i due sia scoccata nuovamente la scintilla dell’amore, tanto che anche Armando Incarnato l’ha fatto notare: “E’ stata una bella dichiarazione d’amore…”

Gossip Uomini e Donne, il cavaliere spiega il suo gesto: “Volevo invitarla a cena”

Una volta finito questo bellissimo momento Riccardo Guarnieri ha ripreso la parola spiegando ai presente il motivo di questo gesto nei confronti di Ida Platano, con la quale vorrebbe riprovarci: “Per me era l’idea di un invito a cena…Sai…Si va a bere, e poi, e poi…” Questo gesto è piaciuto particolarmente anche a Gianni Sperti, che non ha certo mai fatto mistero di fare il tifo per loro: “E’ stato bellissimo…” Purtroppo però in base alle anticipazioni pare che questa famosa cena non andrà bene, visto che i due avrebbero discusso molto animatamente, capendo forse di non essere fatti l’uno per l’altra. Sarà stata messa davvero la parola fine a questa loro frequentazione? Oppure continueranno a provarci?