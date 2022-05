Uomini e Donne: Tina Cipollari affonda Pinuccia, che scoppia in lacrime

Uomini e Donne, l’opinionista non ha pietà della dama: “Fuori tema”

La puntata di oggi del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è stata dedicata interamente alla sfilata delle dame, che dovevano rappresentare con il look cosa intendono con ‘Dolce e piccante’. Tra le dame che hanno sfilato oggi c’era anche Pinuccia, la quale è stata poco apprezzata dall’opinionista Tina Cipollari. Difatti quest’ultima l’ha subito criticata, asserendo senza indugio alcuno di credere che sia andata né più né meno fuori tema:

“Onestamente lo vedo più un tema natalizio cara…Fuori tema…”

A quel punto Maria De Filippi ha preso la parola per tirare le orecchie all’opinionista: “Ma puoi far rimanere male una signora di 80 anni?”

Pinuccia ci rimane male e scoppia a piangere nel dating: “Sono orgogliosa dei miei 80 anni”

La dama di Uomini e Donne non ha nascosto di esserci rimasta male per il giudizio negativo preso da Tina Cipollari rispedendo al mittente le accuse:

“Sono orgogliosa dei miei 80 anni…Tante vorrebbero arrivare alla mia età come me…Non ci arrivano così…”

L’opinionista, che anche ieri si è scontrata con Ida Platano, ha però subito gelato la signora di Vigevano, asserendo che invece molte donne arriverebbe alla sua età anche meglio: “Ho visto delle donne a 80 anni fantastiche…Non sei l’unica…”

UeD, la dama non ci sta: “Io non ascolto quello che dice Tina Cipollari”

Successivamente Pinuccia ha preso nuovamente la parola per dichiarare di non essere comunque interessata alle critiche mosse nei suoi confronti dalla popolare opinionista, aggiungendo di andare dritta per la sua strada sicura delle sue qualità:

“Io non ascolto quello che dice lei…Vado avanti per la mia strada…Io sono orgogliosa di avere 80 anni e spero pure di arrivare a 100…”

L’opinionista non ha però cambiato opinione facendo un’importante precisazione. Cosa ha detto? Ha dichiarato di non aver detto che la dama è brutta, ma di aver semplicemente rivelato che ci sarebbero anche tante donne più carine alla sua stessa età: “Comunque ti avviso che non arriverai tra le prime cinque in classifica…E basta con questa tigna…” La dama ha però dichiarato di essere felice comunque vada questa sfilata: “Io sono contenta anche se dovessi arrivare ultima…”