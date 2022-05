Uomini e Donne, Veronica bacia Andrea. Matteo deluso: “Ci sono rimasto male”

Matteo Farnea rassicurato dalla tronista: “Non vuol dire che non abbia apprezzato”

Nell’appuntamento di Uomini e Donne che il pubblico ha seguito oggi su Canale 5, la tronista Veronica Rimondi ha deluso Matteo Farnea per non averlo portato in esterna nonostante lui di recente si sia aperto con lei come tanto desiderava. Quest’ultimo dopo aver visto che il bacio che la stessa si è scambiata con Andrea si è sfogato pronunciando le testuali parole: “Sono rimasto molto male, sono passato dalla prima alla quinta, mi sono sforzato, di gesti ne ho fatti, le cose che ho scritto le ho sentite davvero, mi aspettavo qualcosa da parte tua, qualcosa di più”. La 26enne nata a Ferrara l’ha rassicurato: “Non vuol dire che io non abbia apprezzato”.

Gianni Sperti spiazzato dall’atteggiamento di Veronica Rimondi: “Sono stupito e non me lo aspettavo”

Maria De Filippi nella puntata di oggi si è accorta che Matteo Farnea non ha invitato la tronista a fare un ballo. Quest’ultimo ha prontamente spiegato la ragione del suo rifiuto: “Ho intuito che lei è uscita con Andrea e quindi non mi andava di ballare con lei”. Successivamente la conduttrice la elogiato la 26enne nata a Ferrara: “Sei stata attaccata molto e non hai cambiato una virgola di te”. Poi Andrea dopo aver fatto il suo ingresso in studio sulla sua esterna con la tronista ha dichiarato: “E’ stata bellissima, le cose vanno bene però, mi fa piacere il fatto che è da tanto tempo che non provo un interesse così forte, dall’altro lato mi spaventa, mi turba, io quando sto con lei la sento mia, quando torno casa razionalizzo il fatto che non lo è, anche se in poco tempo mi è entrata dentro”. La reazione di Gianni Sperti non si è fatta attendere: “Sono stupito e non me lo aspettavo, mi hai confermato che ti piacciono tutti e due, pensavo che fossi più propensa verso Matteo”. Veronica Rimondi si è giustificata: “Ho deciso di portare fuori lui, anche per il fatto che abbiamo avuto la possibilità di conoscerci meno a livello logistico, con lui è stato un crescere piano piano”. Il corteggiatore veneziano dagli occhi azzurri è stato criticato dal suo rivale: “Tu qui dentro sei abbastanza teatrale”.

Riccardo Guarnieri scoppia a piangere e confessa: “La canzone mi ha ricordato un periodo”

Intanto la conduttrice ha chiesto a Riccardo Guarnieri la ragione per cui è scoppiato a piangere. Quest’ultimo dopo aver ricevuto un due di picche e essere rientrato in studio ha affermato: “La canzone l’ho dedicata in un periodo particolare”. Dopo che Ida Platano ha fatto sapere di aver cercato il suo ex perchè piangeva, Gianni Sperti ha detto la sua: “Non capisco perchè dovete buttare via un amore così bello, il vostro cuore dice altro, piangere per una canzone secondo me è tanto”. La replica dello storico cavaliere del trono over è stata: “Ci siamo urtati troppe volte, su questo ne è consapevole, tante incomprensioni, problemi, la canzone mi ha ricordato un periodo“.