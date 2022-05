Verissimo finito, palinsesto orfano di Silvia Toffanin: Mediaset corre ai ripari

Come cambia il palinsesto di Canale 5 da sabato prossimo: Silvia Toffanin ci sarà

Ieri pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata di Verissimo di questa stagione televisiva che volge ormai verso la conclusione. Ma cosa andrà in onda da sabato prossimo nel pomeriggio di Canale 5? Ebbene, nonostante le repliche del programma andate in onda nelle ultime domeniche, anche sabato prossimo Mediaset sforna una puntata simile. Simile, ma non uguale. Infatti mentre la domenica è andato in onda Verissimo – Le storie, con le interviste più belle di tutte le edizioni, sabato prossimo ci sarà invece il meglio di Verissimo di questa stagione. Ma c’è di più perché il meglio di Verissimo andrà in onda per tutti i sabati di giugno. Da luglio, e per tutto il resto dell’estate, spazio invece a film e repliche ancora da definire.

Verissimo in replica chiude la domenica: al suo posto soap, film e serie tv

A cambiare, in vista dell’estate, sarà anche il palinsesto della domenica. L’ultimo appuntamento di Verissimo – Le storie verrà trasmesso oggi, domenica 29 maggio. Visto che però da sabato prossimo le repliche di Verissimo si spostano al sabato ecco che la domenica subirà cambiamenti. In particolare al posto di Silvia Toffanin arriveranno soap, film e serie tv. Vediamo il tutto nei dettagli: si parte domenica prossima, 5 giugno. Alle ore 14:00 ci sarà Beautiful mentre alle 14:20 sarà la volta di Una vita, di entrambe le soap verranno trasmessi episodi inediti. Alle 15:00, invece, ci saranno le repliche di Grand Hotel, serie tv andata in onda la scorsa estate e, a tal proposito, la seconda inedita stagione dovrebbe approdare a breve in prima serata. Alle 16:30, infine, ci saranno le repliche della fiction Fratelli Caputo, con Nino Frassica e Cesare Bocci.

Silvia Toffanin torna a settembre: in doppio o solo al sabato?

Svelato dunque come cambia il palinsesto del weekend estivo di Canale5 vediamo cosa succederà a settembre. L’appuntamento storico del sabato con Verissimo dovrebbe essere riconfermato senza indugio alcuno. Da anni la trasmissione è leader del weekend Mediaset portando alla rete ottimi ascolti per quasi tutto l’anno. Con i suoi numerosi ospiti la Toffanin è riuscita a crearsi una grossa fetta di pubblico affezionato. Sul doppio appuntamento domenicale invece pende ancora un’incognita che verrà risolta soltanto con la presentazione dei palinsesti autunnali. Quel che è certo è il successo avuto quest’anno dall’assetto domenicale composto da Amici più Verissimo. Probabile dunque che Mediaset decida di replicare l’avventura.