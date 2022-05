Verissimo, ospiti 28 maggio: grandi nomi per l’ultima puntata di Silvia Toffanin

Chi ci sarà da Silvia Toffanin nell’ultima puntata di stagione

La stagione televisiva si avvia verso la conclusione e come ogni anno la maggior parte dei programmi Mediaset si spengono per poi ritornare, se promossi, in autunno. Anche per la Toffanin, dopo un anno super impegnativo, è tempo di vacanze. La conduttrice di Canale 5 saluterà dunque il pubblico questo weekend. E per la puntata speciale, che segnerà la fine della stagione, gli ospiti di Verissimo di sabato 28 maggio saranno moltissimi. Tra loro, in particolare, ci sarà Ida Platano, storica dama del Trono Over di Uomini e Donne, famosa soprattutto per la sua tormentata (quanto infinita) storia con Riccardo Guarnieri. Mentre proprio in questi giorni la coppia sta facendo nuovamente parlare di sé, tra presunti ritorni di fiamma ed ennesime discussioni, la dama si racconterà senza filtri, si spera, dalla Toffanin.

Tra gli ospiti di Verissimo sabato 28 maggio un grande attore presenta la nuova fiction

Oltre alle vicende sentimentali di Ida, sabato nella trasmissione di Silvia Toffanin ci sarà anche spazio per la fiction. In particolare verrà in studio Claudio Santamaria che mercoledì 8 giugno debutterà su Canale 5 con la nuova fiction L’ora – Inchiostro contro piombo. Sempre per quanto riguarda l’arte, ma questa volta in chiave musicale, ci sarà Iva Zanicchi in una veste inedita. Infatti la cantante indosserà i panni di scrittrice e presenterà il suo nuovo libro “Un altro giorno verrà”, in uscita martedì 31 maggio. E ancora, spazio all’ex conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero, che racconterà la fine di un’epoca. Infatti la sua trasmissione di Rai2, in onda quotidianamente, non verrà rinnovata in autunno.

Da Silvia Toffanin trionfa l’amore: due coppie pronte a raccontarsi

Infine, dopo aver spiazzato un ospite la Toffanin è pronta ad accogliere due coppie nella prossima e ultima puntata della trasmissione di Canale 5. In particolare tra gli ospiti di Verissimo di sabato 28 maggio ci saranno i novelli sposi Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che pochi giorni fa si sono giurati amore eterno. Immagini esclusive saranno quelle mostrate nel corso della puntata. Infine la conduttrice accoglierà Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci, ormai insieme dal 2011. La coppia ripercorrerà la loro bellissima storia d’amore coronata dall’arrivo del quarto figlio a gennaio.