Verissimo, non era mai accaduto: Silvia Toffanin sorprende nell’ultima puntata

Silvia Toffanin per la prima volta ha mostrato la squadra della trasmissione

Anche questa stagione televisiva di Verissimo è terminata portandosi dietro il ricordo di ascolti incredibili ed una carrellata di ospiti da tutto il mondo. La conduttrice può dirsi ampiamente soddisfatta, anche perchè proprio quest’anno ha avuto la promozione al doppio appuntamento della domenica. Durante l’ultima puntata della stagione oggi, sabato 28 maggio, la conduttrice ha voluto spendere alcune parole per la squadra che lavora con lei:

“Voglio dire un grazie gigante a tutta la squadra che lavora a Verissimo. Tutte le persone dello studio, gli autori, i giornalisti, la regia, tutti. E proprio perché loro per me sono una famiglia ve li voglio presentare con questo filmato”.

La Toffanin ha dunque mandato in onda, per la prima volta, un video (visibile in basso), che mostra tutti quelli che lavorano nella trasmissione.

La conduttrice di Verissimo saluta tutti ma avverte: “Non vi lasceremo soli”

Oltre al VIDEO e al ringraziamento verso la squadra della trasmissione Silvia Toffanin ha speso lunghe parole per i saluti finali. La conduttrice ha fatto un ringraziamento speciale a tutti gli ospiti che si sono raccontati nel corso di questa lunga stagione. E uno spazio l’ha riservato anche per ringraziare il numeroso pubblico che da casa ha dimostrato un affetto grandissimo alla trasmissione. “Ma non vi lasceremo soli” ha poi aggiunto la Toffanin che ha dato appuntamento non solo per domani con Verissimo – Le Storie, ma anche per sabato prossimo con il meglio della trasmissione.

Silvia Toffanin conferma la prossima stagione: “Ci vediamo a settembre”

Non sembravano esserci dubbi sulla riconferma di Verissimo nella prossima stagione televisiva. Ma quella che era solo un’ipotesi oggi è diventata certezza con le parole della conduttrice. “Ci vediamo a settembre” ha infatti detto la Toffanin durante i saluti finali al termine dell’ultima puntata. Tanti ospiti, infine, si sono raccontati anche oggi. Tra loro Ida Platano, che ha parlato di Riccardo Guarnieri, Iva Zanicchi e i neosposi Filippo Magnini e Giorgia Palmas che hanno portato in esclusiva le immagini del loro matrimonio. Infine è intervenuto Claudio Santamaria per presentare la nuova fiction L’Ora – Inchiostro contro piombo che debutterà mercoledì 8 giugno su Canale 5.