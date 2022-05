Veronica Rimondi manda via Federico che la mette in guardia: “Sei offuscata”

U&D, Federico deluso dalla tronista: “Mi aspettavo un passo da parte tua”

Veronica Rimondi oggi ha preso una decisione, visto che dopo che Federico si è lamentato per il fatto di non essere stato più portato in esterna l’ha mandato via dicendogli: “Sto portando avanti due percorsi che preferisco portare fino alla fine, quello step in più non c’è stato, mi sento trascinata in due percorsi che mi stanno facendo provare emozioni forti”. Poi la tronista ha aggiunto: “Mi fanno provare delle cose che con te non ho provato”. Intanto il corteggiatore si è sfogato: “Non mi hai dato modo di sciogliermi di più, io sono un palo tu altrettanto, un passo da parte tua me lo aspettavo“.



Veronica non ascolta i consigli di un suo corteggiatore: “Mi fido di quello che provo”

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Federico non ha nascosto la sua delusione a Veronica Rimondi: “Ho provato a baciarti, non ci sei stata, sono educato e rispettoso delle persone che sono lì, è per quello che sono un pochino in disparte”. Il corteggiatore poi ha aggiunto: “Sono qua che non ti vedo da due settimane, ti chiedo se ne vale la pena che rimango”. La replica della 26enne è stata: “Riguardo all’esterna, nell’ultima era stato discusso quel tuo modo molto freddo distaccato, mi hai scritto una lettera, non si era creata l’atmosfera, è stato tutto molto meccanico, cerchi di baciarmi così”. Il corteggiatore l’ha messa in guardia: “Mi spiace che non ti ho dato quello che cercavi, e magari te l’hanno dato loro due, sei offuscata”. Riferendosi a Matteo Farnea ha aggiunto: “Maria gli dice che non si era interessato alla tua vita privata, poi si interessa, poi arriva anche il bacio, non vedi niente, non è un giudizio, cerco di farti aprire gli occhi, sto cercando di farti capire, che se una persona arriva alla quinta esterna per chiederti quanto tempo sei stata fidanzata vuol dire che non gliene fregava niente”. La tronista ha continuato ad avere il suo pensiero: “Ci sta che tu abbia la tua percezione dall’esterno, sto parlando di sensazioni, emozioni, mi fido di me, di quello che provo, se prenderò una batosta in faccia la prenderò”.

Uomini e Donne, Andrea litiga con Matteo Farnea: “Non mi devi toccare”

Dopo che è stata trasmessa la loro esterna, Andrea riferendosi alla tronista ha detto: “Mi ha espresso un dubbio, il fatto che fuori di qua ci scanneremmo, secondo me non è così”. Matteo Farnea invece ha scritto una lettera alla 26enne e Gianni Sperti ha subito affermato: “Non mi hai emozionato”, invece Tina Cipollari ha detto: “Frasi un po’ fatte”. Anche l’altro corteggiatore l’ha criticato: “La vita va vissuta non va scritta, è la terza volta che mi metti le mani addosso, non mi devi toccare“. La tronista che di recente ha fatto la sua scelta, ha difeso il veneziano dagli occhi azzurri: “Non riesco a vederlo come un gesto falso”.