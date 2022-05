Zelensky a Porta a Porta: stasera farà un appello dopo l’Eurovision Song Contest

Porta a Porta: questa sera Bruno Vespa intervisterà in esclusiva il Presidente dell’Ucraina

Lo scopriamo da Davide Maggio: nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera dopo l’Eurovision Song Contest, interverrà Volodymyr Zelensky, per un’intervista esclusiva che durerà quasi un’ora (48 minuti per la precisione, come apprendiamo dalla fonte che abbiamo utilizzato per l’articolo). Un colpaccio, quindi, per il conduttore del programma, che parlerà con il Presidente dell’Ucraina della drammatica situazione legata al conflitto che ormai da due mesi e mezzo sta devastando il suo Paese. “Le trattative con la Russia si complicano giorno dopo giorno” dichiara, in un’intervista che, presumiamo, sia stata registrata.

I russi continuano ad occupare i nostri villaggi, moltissime persone sono state costrette ad abbandonare le loro case e tante altre sono state uccise

sono state le sue parole.

Ho anche visto tracce di torture. Tutto questo complica parecchio la possibilità di condurre una trattativa di pace

ha dichiarato inoltre, sottolineando che quella dell’Ucraina è sempre stata una società molto pacifica, che desidera da ben otto anni le trattative per la pace.

“Sono pronto a parlare con Putin ma senza ultimatum”, l’intervista di Zelensky a Porta a Porta

Davide Maggio specifica che le dichiarazioni che il Presidente dell’Ucraina ha rilasciato ai microfoni del programma condotto da Bruno Vespa nella seconda serata di Rai1, sono state pubblicate oggi in anteprima dall’ANSA. Nell’intervista in questione il capo dello stato ucraino ha ribadito quanto già detto spesse volte in questi due mesi e mezzo di conflitto, ossia di essere disposto a parlare personalmente con Vladimir Putin, a patto che la cosa avvenga senza ultimatum da parte della Russia. “Non bisogna cercare una via d’uscita per la Russia” ha asserito, specificando che Putin voleva ottenere risultati che, per sua sfortuna, non è riuscito ad ottenere. Zelensky ha affermato inoltre che alcuni leader russi hanno proposto all’Ucraina di cedere qualcosa per “salvare la faccia di Putin”. A tal proposito ha chiarito: “Non ritengo sia una cosa giusta questa proposta. Noi ucraini non siamo pronti a salvare la sua faccia pagando con i nostri territori”.

A che ora andrà in onda l’intervista di Volodymyr Zelesky questa sera su Rai1?

La messa in onda dell’intervista a Porta a Porta è prevista per le 23.15, orario di inizio della puntata che verrà trasmessa, come abbiamo già anticipato all’inizio dell’articolo, subito dopo la fine dell’Eurovision Song Contest, la cui seconda semifinale occuperà il palinsesto di Rai1 dalle 21.00 a poco dopo le 23.00.