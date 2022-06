Alessandro Iannoni fa uno scherzo alla madre che si arrabbia: “Non hai rispetto”

La nota showgirl se la prende con Guendalina Tavassi: “E’ tutta colpa sua”

Nella nuova puntata del seguitissimo reality show condotto da Ilary Blasi, l’ex naufrago Alessandro Iannoni in diretta dallo studio ha fatto uno scherzo alla madre servendosi anche della complicità della sorella di Edoardo Tavassi. La reazione di Carmen Di Pietro non si è fatta di certo attendere:

“Non lo riconosco, è tutta colpa di Guendalina, lui è uscito perchè doveva studiare, per una giusta causa”.

Carmen Di Pietro si sfoga nella nuova puntata: “Sono tutta agitata. Non è possibile”

Questa sera su Canale 5 sta andando in onda un nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi, e Carmen Di Pietro dopo aver detto di pensare parecchio a suo figlio, ha affermato: “Mi chiedo se ha pagato l’assicurazione della macchina”. La naufraga non appena Ilary Blasi le ha detto che suo figlio si sta divertendo molto, ha prontamente risposto: “Mi fate sudare, sto sudando”. La nota 57enne si è arrabbiata parecchio con il figlio dopo aver visto una clip in cui era in compagnia di alcune donne e di Guendalina Tavassi: “Non hai l’approvazione della mamma, non hai rispetto, lo avrei tenuto qui legato assolutamente, ho due fuochi qua, con questo video che mi hai fatto vedere non capisco più niente, scusatemi abbiate pazienza, ma che mi combini”.

Alessandro Iannoni ha avuto modo di parlare con la madre, e invece di rassicurarla le ha detto: “Ti vedo un po’ provata, ti devo dire la verità, di giorno studio, di sera è vero che esco, però come ben sai sui social non posso mettere tutto di quello che faccio, molte cose non le posso mettere”, scatenando l’ira della stessa, dato che si è sfogata con queste parole: “Questi scherzi non mi piacciono, sono tutta agitata, non è possibile una situazione del genere“.

L’ex naufraga lancia una frecciata a Mercedesz: “La volta buona che Edoardo la manda a quel paese”

Alessandro Iannoni ha ripreso la madre rincarando la dose: “Mi devi rompere le scatole pure da là, di giorno studio, di sera ogni tanto ci sta una persona che ben conosci, si chiama Guendalina, mi ha presentato un sacco di amiche niente male, come hai visto mi sto divertendo, come è andata a finire la serata non te lo posso dire, mi sto frequentando con molte ragazze”. La naufraga non ha perso tempo per rimproverarlo: “Non devi fare queste cose”. L’ex naufrago invece ha affermato: “Si è arrabbiata veramente la conosco”.

Intanto questa sera Guendalina Tavassi dopo aver ribadito che a suo fratello piace Soleil Sorge, ha lanciato una frecciatina a Mercedesz Henger: “La volta buona che la manda a quel paese”.