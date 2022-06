Gennaro Auletto fa perdere le staffe a Carmen Di Pietro: “Sei inutile”

Carmen Di Pietro attacca il naufrago: “Non fai mai niente”

Ormai pare chiaro a tutti che tra i due naufraghi de L’Isola dei Famosi non corra affatto buon sangue, tanto che ogni occasione è buona per litigare. Proprio in queste ultime ore la popolare soubrette ha puntato il dito contro Gennaro Auletto, reo di non rendersi utile per il gruppo: “Su questa isola c’è veramente della gente totalmente inutile…” Parole che hanno fatto scoppiare il caos a Cayo Cochinos. Difatti il giovane modello napoletano è andato su tutte le furie attaccando duramente la soubrette: “Non ti permetto di utilizzare simili termini…

Gennaro Auletto punta il dito contro la naufraga dell’Isola dei Famosi: “Mi stai offendendo”

Il giovane naufrago del reality show condotto da Ilary Blasi ha continuato a criticare aspramente Carmen Di Pietro, arrivando ad accusarla di averlo offeso dicendo ‘gente inutile’:

“Vedi di correggerti…Mi stai offendendo dicendo così…Ti ho già detto che ho il pus dentro al piede…Non devi aggredire…”

E Mercedesz Henger ha dato ragione alla compagna d’avventura, la quale è molto severa con i suoi figli: “Ci sono tante cose da fare senza usare i piedi…” Lo scontro tra i due concorrenti è comunque continuato senza sosta, ma entrambi sono rimasti fermi sulle proprie posizioni.

Isola dei Famosi, la naufraga delusa da Gennaro Auletto: “Mi va il sangue al cervello”

Successivamente Carmen Di Pietro in confessionale ha continuato a lamentarsi molto del modello napoletano, asserendo senza indugio alcuno che non può davvero capire come un ragazzo giovane sia così apatico:

“A me va il sangue al cervello…Si limita a trasportare i cocchi da una parte all’altra, quando qua c’è gente che invece trasporta i tronchi di legno…Gente inutile…”

E anche il ragazzo si è sfogato non facendo mistero di pensare che questa lite sia stata del tutto inutile:

“E’ stata una sca***ta inutile fatta da una persona non ragionevole né intelligente…Potrei essere suo figlio…Mi ha aggredito inutilmente…”

I due si sono poi chiariti, almeno formalmente. Quanto durerà la pace tra i naufraghi del reality show adventure? Sicuramente troveranno a breve un nuovo motivo per discutere animatamente.