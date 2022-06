Alessandro Iannoni l’ha capito dopo L’Isola: “Ecco di cosa ha paura mia madre”

Carmen Di Pietro rassicurata dal figlio: “Sarà comunque la donna della mia vita”

Dopo aver abbandonato il reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, Alessandro Iannoni ha concesso un’intervista a Casa Chi. L’ex naufrago non appena il giornalista Valerio Palmieri gli ha chiesto: “La paura di tua mamma rispetto alle altre donne è perchè non si fida delle donne o perchè ha paura che scappi via?”, ha confessato: “L’ho capito dopo vent’anni, L’Isola è riuscita a farmi capire che è gelosa di me, lei non ha assolutamente fiducia nelle ragazze che mi si presentano, ha paura che prima o poi me ne vado di casa, che non mi vede più”. Il 20enne ha rassicurato la madre: “Lei deve essere la donna della mia vita, non capisce che lo sarà comunque”. Poi ha concluso il suo discorso facendo una chiara richiesta alla nota 57enne: “Quindi fammi avere qualche ragazza, cioè fammi divertire!”.

L’ex naufrago dopo aver abbandonato il reality show ammette: “Ero terrorizzato”

Il figlio di Carmen Di Pietro che di recente ha perso le staffe, dopo aver concluso la sua esperienza a L’Isola dei Famosi per dedicarsi agli studi universitari, si è raccontato ai microfoni di Casa Chi. Alla domanda di Rosalinda Cannavò se rifarebbe questa scelta visto il riscontro e affetto da parte del pubblico, ha ammesso:

“Un po’ me lo immaginavo che sarei piaciuto ma non così tanto. Anzi ero terrorizzato che dalla scelta mia mi attaccavano, leggo sui social che mi stanno sostenendo. Non mi sono pentito della mia scelta”.

L’ex naufrago alla domanda con chi in Honduras avrebbe fatto l’esame di anatomia ha risposto invece: “Forse Maria Laura, all’inizio era palese, lei Mercedesz e Fabrizia erano entrate con un obiettivo”. Sempre riferendosi alla pupa ha aggiunto: “Avevo il dubbio, era anche concesso, interessata a me dopo due giorni. Mi aveva colpito caratterialmente, ed era quella un po’ più simile a me”.

Alessandro Iannoni critica l’ex compagno di gioco Clemente Russo: “Il più antipatico”

Durante la chiacchierata, l’ex naufrago inoltre ha criticato Clemente Russo:

“Con lui ci siamo punzecchiati dall’inizio, uno dei concorrenti che più mi stava antipatico, non mi trovavo bene con lui”.

Il 20enne si è espresso sul mondo dello spettacolo: “Mi è sempre piaciuto, la mia priorità per adesso è l’università, però a me piace talmente tanto il mondo televisione che se posso sia studiare e fare queste esperienze accetto tutto”. Infine Alessandro è stato dubbioso quando il giornalista Valerio Palmieri gli ha domandato se accetterebbe la proposta di diventare tronista di Uomini e Donne: “Non lo so, non ne ho idea, mia madre sarebbe contentissima, me l’ha proposto lei”.