Alessandro Iannoni si prende una rivincita dopo L’Isola: “Ecco qui i fatti”

Isola dei Famosi, l’ex naufrago festeggia il traguardo raggiunto: “Godo”

Alessandro Iannoni ha deciso un mese fa di lasciare il reality show condotto da Ilary Blasi per tornare in Italia e non rimanere troppo indietro con gli studi. Nei giorni scorsi ha anche dato un esame all’università molto importante. E proprio oggi è arrivato il risultato. Ovviamente quest’ultimo ha voluto condividere con i suoi tanti follower su instagram questo momento importante. E la sua felicità è stata tanta quando ha letto l’email in cui è stato informato che ha superato brillantemente l’esame con il voto di 26/30:

“Proprio in diretta apriamo l’email…Non mi sto inventando niente…26/30 sto godendo, sto godendo…”

Alessandro Iannoni ha la sua rivincita contro gli hater: “Questo risultato lo dedico a voi”

Successivamente il figlio della naufraga de L’Isola dei Famosi ha voluto prendersi una sua personale soddisfazione. Di cosa si tratta? Dopo aver festeggiato l’ottimo risultato ottenuto all’università, il ragazzo, che giorni fa si è arrabbiato con la mamma, si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe contro i classici hater, asserendo senza indugio alcuno che con i fatti ha dimostrato a tutti che dopo aver partecipato al reality show ha studiato ed è riuscito a passare un esame molto complicato e soprattutto fondamentale per il suo percorso universitario: “Questo risultato lo dedico a chi dice che non ho mai studiato dopo essere uscito dall’Isola…”

Carmen Di Pietro, suo figlio tira un sospiro di sollievo: “Aver passato questo esame è stato fondamentale”

Alessandro Iannoni, sempre in questo suo intervento su instagram, ha poi rivelato di essere davvero soddisfatto di aver passato questo esame all’università proprio perchè non era assolutamente facile e poteva in qualche modo rendere il suo percorso verso la laurea più difficile del previsto: “Per me è stata una cosa fondamentale…” Ovviamente i suoi tantissimi follower si sono immediatamente precipitati su instagram per fargli i più sinceri auguri. Con tutta probabilità il ragazzo sarà ospite lunedì sera in studio all’Isola per dare il suo massimo sostegno a sua madre ancora in gara, nella speranza possa portarsi a casa la vittoria.