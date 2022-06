Isola, Alessandro Iannoni arrabbiato con la madre Carmen: “Gliela farò pagare”

Carmen Di Pietro, il figlio le fa una richiesta: “Lascia anche a me la libertà giusta”

Nei giorni scorsi Carmen Di Pietro si è arrabbiata molto con il figlio, dopo aver visto una clip in cui era in compagnia di alcune donne e Guendalina Tavassi. La showgirl non ha perso tempo per mettere gli occhi su Luca Daffrè, a cui ha fatto diversi complimenti. L’atteggiamento della donna non è passato di certo inosservato a suo figlio, dato che durante un’ospitata al format dedicato al reality show basato sulla sopravvivenza e trasmesso sulla piattaforma Mediaset Infinity con la conduzione di Ignazio Moser e Valentina Barbieri ha affermato: “Per me lei è libera di fare quello che vuole però a quel punto lascia anche a me la libertà giusta, tu a quell’età puoi fare le tue storie d’amore, io non posso? Non mi sta bene!”.



La showgirl ha messo gli occhi su Luca Daffrè. Il figlio non ci sta: “Non mi piace questa situazione”

In questi giorni non sono passati di certo inosservati gli apprezzamenti che Carmen Di Pietro ha fatto a Luca Daffrè, soprattutto al figlio Alessandro Iannoni. Quest’ultimo ai microfoni di Isola Party ha affermato: “Ho visto non mi perdo niente, te bacchetti tanto me, però poi non ci sto, gli ha detto sei davvero un bel figo, questa gliela farò pagare, assolutamente si. Non mi piace questa situazione“.

Sempre durante la chiacchierata ha fatto sapere se ha avuto qualche ripensamento dopo aver abbandonato il gioco: “Nei giorni successivi mi è dispiaciuto tantissimo di essermene andato, ci ho ripensato tante volte, però sulla mia scelta ripensamenti no, perchè io so come mi sentivo in quel momento lì, tornando indietro lo avrei rifatto assolutamente, quindi non me ne pento”.

L’ex naufrago sul riavvicinamento tra Mercedesz e Edoardo: “Non li vedo male insieme”

Inoltre Alessandro Iannoni quando un fan gli ha chiesto se andrebbe al GF Vip, ha risposto: “Subito no, devo dire la verità non parteciperei alla prossima edizione, adesso voglio concludere questo percorso dell’università”. Inoltre ha confessato quali concorrenti porta nel cuore: “Guendalina, Edoardo e poi anche Nicolas, che è stato un grande consigliere per me”. Il 20enne sul riavvicinamento tra Mercedesz e il naufrago romano ha detto: “Ho avuto i miei dubbi sin dall’inizio, però ci sono delle eccezioni e secondo me questo potrebbe esserlo, si sono riavvicinati e devo dire che non li vedo male insieme“. Sul rapporto tra Maria Laura De Vitis e sua madre che di recente ha perso le staffe, invece ha dichiarato: “Era inevitabile che diventassero amiche, già lo sapevo dall’inizio”. Riferendosi alla pupa ha aggiunto: “Veramente una brava ragazza, buona d’animo”.