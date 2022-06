Alfonso Signorini pronto per un cambiamento: “Non succedeva da troppo tempo”

“Era da troppo che non mi gustavo questo spettacolo”, le parole inaspettate del conduttore di Canale5

Ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale da lui diretto, Chi, Alfonso Signorini. In attesa della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà a settembre per tenere compagnia al pubblico di Canale5 per tutta la stagione invernale, il presentatore si è concesso una piccola vacanza in Grecia, precisamente a Mykonos, in un mese, quello di giugno, che spesso non è stato per lui fortunatissimo. Il giornalista ha raccontato però di aver fatto un viaggio nelle emozioni:

“Ho camminato all’alba su un sentiero sterrato tra le rocce a picco sul mare, ascoltando in cuffia Mango quando canta in Mediterraneo ‘Lascia che entri il sole dentro di te e respira tutta l’aria che puoi”.

Signorini ha raccontato di aver chiuso gli occhi, allargato le braccia e visto il sole tuffarsi nel mare al tramonto e “dipingere il mondo di rosa”. “Era da troppo che non mi gustavo questo spettacolo” ha dichiarato.



Alfonso Signorini lancia un messaggio importante: “A tenerci in vita sono solo le emozioni”

“A tenerci in vita, a farci assaporare l’intensità di quanto stiamo vivendo sono solo le emozioni” ha confessato il conduttore del Grande Fratello Vip che in vacanza a Mykonos ha ammesso di essersi confrontato con una sua amica proprio sul potere dei sentimenti. In vacanza il conduttore, che si è preso una pausa, ha ammesso di aver vissuto molte emozioni, grazie anche agli scenari mozzafiato che la natura regala. Un mese di giugno vissuto all’insegna del relax per il conduttore di Canale5 che da ben due stagioni è stabilmente al timone del GF Vip e in questi giorni ha iniziato la ricerca dei suoi due opinionisti che. A quanto pare infatti Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non replicheranno la loro esperienza nel reality dell’ammiraglia Mediaset.

Grande Fratello Vip, la settima sarà un’edizione ricca di sorprese: tutte le indiscrezioni

Taglierà il nastro della settima edizione il 19 settembre il reality condotto da Alfonso Signorini che in queste settimane sta ultimando il cast del programma. A quanto pare, oltre a due opinionisti nuovi, ci saranno anche molte sorprese nella rosa del concorrenti. Potrebbero infatti esserci la madre di Sophie Codegoni e Antonio Razzi. Ci sarebbe inoltre anche una trattativa con Manuela Arcuri. Ovviamente si tratta al momento solo di rumors, per l’ufficialità bisognerà pazientare fino alla fine dell’estate.