Alvin mette a tacere le illazioni: “Ecco com’è il rapporto tra me e Ilary Blasi”

Ilary Blasi, l’inviato de L’Isola dei Famosi: “Non abbiamo mai litigato”

Alvin è stato ospite nell’ultima puntata del programma web Casa Chi. Ed in questa circostanza il popolare inviato del reality show adventure di Canale 5 ha parlato di questa sua esperienza a 360 gradi. Ad un certo punto gli è stato fatto presente che in questi ultimi mesi sono circolate diverse indiscrezioni online e sulla carta stampata su un presunto litigio con la conduttrice del reality. E l’uomo ha quindi subito colto la palla al balzo per smentire seccamente tali illazioni, asserendo che i loro rapporti sono sempre stati assolutamente idilliaci, nonostante le indiscrezioni abbiano riportato il contrario:

“Ci ha stupito e abbiamo detto: ‘Ma come abbiamo litighiamo?’ Per noi era normale quel modo di comunicare…”

Per tale ragione hanno capito di dover cambiare un attimo i modi, onde evitare facili fraintendimenti: “Io e lei siamo come fratello e sorella…”

Alvin esprime la sua opinione sulla popolare influencer: “Non ha filtri”

Successivamente l’inviato dell’Isola dei Famosi, sempre in questa intervista rilasciata al programma web Casa Chi, ha anche voluto esprimere una sua opinione su Soleil Sorge, che proprio lunedì scorso ha fatto una breve apparizione a Cayo Cochinos al fianco di Vera Gemma per sovvertire gli equilibri tra i naufraghi. E in questa circostanza l’uomo ha rivelato che l’influencer, la quale è stata criticata da Mercedesz Henger, sarebbe anche rimasta una settimana con i concorrenti, aggiungendo che con tutta probabilità è proprio per via di questa sua forza interiore incredibile che è così amata e apprezzata dal pubblico a casa:

“E’ così, non ha filtri. Quindi non ha quelle sovrastrutture che in tanti abbiamo e credo arrivi quello al pubblico…”

Nicolas Vaporidis ha convinto l’inviato: “L’avevo avvisato che questa esperienza sarebbe stata unica”

Hanno poi chiesto ad Alvin qual è stato il naufrago di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ad averlo sorpreso maggiormente. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, ha fatto subito il nome del popolare attore romano, che tanti danno per sicuro vincitore. Difatti l’inviato del reality, il quale è finito al centro dei rumor, ha confessato che il naufrago era partito con molte perplessità, ma ha ben presto cambiato idea: “Mi ha detto: ‘Questa è un’esperienza pazzesca!’ E si sta vedendo in tutto quello che sta facendo Nicolas…”