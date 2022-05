Lite Ilary Blasi e Alvin, lei voleva cacciarlo? Clima rovente all’Isola

“Alvin e Ilary Blasi non si sopportano”, la confessione di un ex naufrago

Il rapporto che c’è tra Ilary Blasi e Alvin, non è passato di certo inosservato ai telespettatori del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza. Spesso la conduttrice e l’inviato si punzecchiano a vicenda, facendo trasparire di utilizzare l’ironia per nascondere delle tensioni ben profonde. Degli ex concorrenti alle pagine del settimanale DiPiùTv hanno vuotato il sacco, facendo sapere che tra i due colleghi non scorre veramente buon sangue, visto che non mancano dei loro litigi anche durante le pause pubblicitarie. Un ex naufrago che ha preferito però non apparire ha rincarato la dose: “Non si sopportano e la conduttrice ha minacciato più volte di mandarlo via”.



Vladimir Luxuria in Honduras al posto dell’inviato? L’indiscrezione clamorosa

Si continua a parlare di rancori tra la conduttrice de L’Isola dei Famosi e l’inviato. Il fastidio di Alvin sin dalla prima puntata di questa edizione non è sfuggito, visto che ha dato l’impressione di non gradire le battute della presentatrice che non perde l’occasione per riprenderlo. La moglie di Francesco Totti soprattutto interrompe il collega quando spiega le prove fisiche a cui si sottopongono i concorrenti. Non appena l’inviato ha iniziato a essere freddo con lei, la popolare 41enne gli ha detto: “Partiamo malissimo e tu sei il mio nemico numero uno te lo dico! Dobbiamo fare un faccia a faccia!”. Di recente invece la conduttrice dopo essere caduta dallo sgabello ha affermato: “E’ colpa sua”, che non ha perso tempo per replicare: “Sei per caso caduta dalla sedia?”. La risposta della conduttrice è stata: “Si, a buon rendere!”. A dire la sua poi ci ha pensato Vladimir Luxuria, visto che riferendosi all’inviato ha sottolineato: “Sta già facendo gli scongiuri”. Ilary Blasi che ieri sera ha fatto una gaffe, ha stuzzicato il collega quando Guendalina Tavassi era in procinto di lasciare il gioco: “Secondo me il prossimo sarai tu”. Non appena Nicola Savino ha precisato che tra lei e l’inviato c’è un rapporto di odio e amore, la diretta interessata ha avvertito il 44enne: “Ti cancello da tutto, dai social, e dovrai parlare con il mio avvocato”. A confermare che non ci sia un bel rapporto tra la conduttrice e l’inviato è stato un ex naufrago ai microfoni di DiPiùTv, svelando uno scoop: “Hanno addirittura pensato di mandare Vladimir Luxuria a fare l’inviata”.

Malumori tra l’inviato e la conduttrice: svelata la ragione degli screzi

Anche una ex naufraga dopo aver svelato che sono in corso dei tentativi per ricucire il rapporto tra la conduttrice e l’inviato, ha aggiunto: “Non si è escluso di chiedere a Vladimir Luxuria di preparare le valigie per l’Honduras”. Inoltre delle voci sempre legate a L’Isola dei Famosi hanno spiegato la ragione per cui l’inviato e la moglie di Francesco Totti non si sopportano: “La sua conduzione è fresca e leggera, spesso condita con una certa ironia e magari lui non è pienamente d’accordo“.