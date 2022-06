Alvin, retroscena: “L’incidente di Mercedesz Henger? Non potevo urlare perché…”

L’Isola dei famosi, l’inviato torna a parlare dell’incidente di Mercedesz Henger: “È stata una roba unica”

Il reality di Canale5 è quasi giunto al termine e tra i concorrenti ancora in gara c’è la figlia di Eva Henger. La giovane, in realtà, ha già partecipato come naufraga di una passata edizione condotta da Alessia Marcuzzi, da tutti ricordata per l’incidente che l’è successo durante la prova di apnea. Mercedesz sott’acqua sembrava essere in difficoltà e non riuscire a respirare anche se poi si è scoperto che tutto stava procedendo bene. Adesso, Alvin, inviato di quell’edizione e di questa, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui ha svelato:

“Quando Mercedesz è risalita, infatti, mi ha chiesto perché non l’avessi lasciata continuare, ma la regia mi urlava nelle orecchie, io non potevo urlare alla regia altrimenti mi avrebbe sentito tutta Italia e quindi stavo calmo. È stata una roba unica.”

Alvin sulle frecciatine con Ilary Blasi: “È più di vent’anni che facciamo così”

In questa edizione dell’Isola dei famosi l’inviato e la conduttrice, in modo schietto e diretto, non si trattengono dal lanciarsi battutine e frecciate ed alcuni hanno ipotizzato che i due non scorresse buon sangue. A loro volta i due hanno alimentato queste voci cavalcandole in modo ironico durante le varie puntate del reality. Ma com’è realmente il rapporto tra i due? A dire la sua e chiarire la questione è intervenuto di nuovo l’inviato che sempre durante l’intervista ha ammesso:

“Credo che quest’Isola abbia scoperchiato le nostre personalità, abbiamo lavorato insieme in parecchi programmi…In Eurogames già traspariva questo rapporto tra me e lei, il gioco, i doppi sensi, il prendersi in giro, perché è più di vent’anni che facciamo così”

E poi ha aggiunto che entrambi avevano lo stesso manager, Franchino, purtroppo scomparso, e tutt’e tre si prendevano in giro.

L’inviato ammette: “Nicolas Vaporidis ha avuto la trasformazione incredibile”

Chi è il naufrago dell’Isola che di più ha colpito Alvin? L’inviato su questo non ha dubbi: “Nicolas Vaporidis ha avuto una trasformazione incredibile, come se fosse diventato davvero un naufrago, ma senza interpretare un ruolo, sarebbe impossibile farlo continuativamente per tre mesi.”