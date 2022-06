Covid, Amadeus ha rotto il silenzio dopo l’evento in Vaticano: “È stato…”

Amadeus positivo al Covid: il presentatore sta bene

Non sono ore facili per Amadeus, visto che il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo è risultato positivo al Covid-19. Il celebre presentatore Rai, nella giornata di sabato 25 giugno avrebbe dovuto presenziare alla registrazione dell’evento Premio Agnes (che sarà trasmesso in onda il 5 luglio e guidato dalla coppia di amici e presentatori Mara Venier e Alberto Matano) ma non ha potuto ritirare in prima persona il premio. Nonostante la positività al virus il conduttore sta bene e sarebbe asintomatico. Calcoli alla mano dunque tra le ultime apparizioni sul piccolo schermo di Amadeus troviamo quella di lunedì della passata settimana quando intervenuto al Tg1 ha annunciato a sorpresa la co-conduzione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023, notizia che è poi stata chiacchieratissima nei giorni successivi. Servirà ora dunque qualche giorno di riposo forzato per il conduttore, un modo comunque per ricaricare le pile dopo i tanti impegni e le grandi soddisfazioni degli ultimi mesi.

Il conduttore presente in Vaticano con la moglie: il grande evento

Nei giorni scorsi Amadeus ha avuto la grande possibilità di guidare insieme alla compagna Giovanna il Festival delle Famiglie 2022, uno speciale raduno in cui famiglie di tutto il mondo si ritrovano in Vaticano, alla presenza del pontefice Papa Francesco. Parliamo di uno degli appuntamenti più importanti e maggiormente attesi dai fedeli, motivo di orgoglio per il presentatore del Festival di Sanremo, che intervenuto su Instagram ha esternato le sensazioni insieme alla sua Giovanna Civitillo dopo aver avuto la possibilità di raccontare l’evento su Rai1: “E’ stata una grande emozione” – il sorridente post della coppia sui social – .

Amadeus scalda i motori: a settembre il gran ritorno con la musica su Rai1

Non è ancora tempo di Festival di Sanremo, nonostante Amadeus stia già lavorando con grande passione e idee fortissime in vista della prossima edizione della kermesse musicale. Il conduttore farà ritorno sul primo canale il prossimo settembre con Arena 60 70 80 90, tre grandi serate di musica in cui verranno ricordate le più grandi hit musicali della storia della canzone, con tantissimi ospiti illustri invitati dal presentatore per omaggiare i loro successi, che saranno riproposti all’Arena di Verona.