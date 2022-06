Boom! Amadeus al TG1: “Chiara Ferragni condurrà Sanremo 2023 con me”

Annunciata la prima delle donne che condurranno il prossimo Festival di Sanremo

Promessa mantenuta! Amadeus è intervenuto nell’edizione del TG1 delle 20.00 di oggi annunciando la prima delle donne che lo affiancheranno alla conduzione di Sanremo l’anno prossimo, come aveva anticipato recentemente, confermando che anche per l’edizione 2023 del Festival della canzone italiana avrebbe rivelato anticipazioni nel corso del telegiornale di Rai1. Ma chi è la co-conduttrice in questione? Si tratta di un volto popolarissimo per gli italiani, soprattutto per i più giovani: Chiara Ferragni! La dolce metà di Fedez, quindi, sarà sul palco dell’Ariston a fare gli onori di casa a febbraio del 2023, sveliamo nel secondo paragrafo in quali delle cinque serate.

“Chiara Ferragni aprirà e chiuderà la 73esima edizione del Festival di Sanremo”, l’annuncio del conduttore

“Anche se siamo ancora a giugno, possono già annunciarvi che sarà lei ad aprire e a chiudere Sanremo 2023, perchè sarà la co-conduttrice della prima e dell’ultima puntata” ha detto Amadeus nell’edizione del TG1 delle 20.00 di stasera, che ha visto il debutto di Giorgia Cardinaletti. Vedremo l’imprenditrice digitale e fashion blogger, quindi, martedì 7 e sabato 11 febbraio. “Ci regalerà tante novità nelle due serate in cui sarà con me” ha promesso il conduttore e direttore artistico di Sanremo.

Sanremo 2023, Amadeus sta già ascoltando le canzoni: “Sto valutando sia i brani dei big che quelli dei giovani”

“Ho avuto il mandato per la riconduzione del festival già a marzo, perciò mi sono messo subito al lavoro […] Da oggi ricomincia ufficialmente il gemellaggio Sanremo-TG1” sono state le parole del conduttore, che nella puntata del TG di prima serata di oggi ha fatto anche il suo in bocca al lupo a Giorgia Cardinaletti, come suddetto nuovo volto dell’edizione delle 20.00. Amadeus (che vorrebbe fare il gran colpo portando sul palco… Mina!), dopo aver annunciato Chiara Ferragni co-conduttrice, ha ricordato che il regolamento del prossimo festival è uscito nei giorni scorsi e da poco ha iniziato ad ascoltare i brani proposti, sia quelli dei big che quelli dei giovani. Scopriremo probabilmente solo sul finire dell’anno chi saranno i 25 artisti che calcheranno il palco della kermesse.