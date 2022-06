Amadeus e Giovanna Civitillo, nuova conduzione insieme: Rai1 li ha scelti per…

The beauty of Family – Festival delle Famiglie: i due conduttori da Papa Francesco

Grande novità in arrivo oggi per Amadeus e Giovanna Civitillo: marito e moglie condurranno insieme un evento speciale per Rai1. In particolare i due saranno al timone di The beauty of family – Festival delle famiglie in diretta alle ore 18:15. Lo speciale andrà in onda in diretta dall’Aula Paolo VI, qui Papa Francesco incontrerà le famiglie. L’occasione è una vera e propria novità: si tratta del primo appuntamento pubblico dell’Incontro Mondiale delle Famiglie. Il decimo Incontro Mondiale delle Famiglie avrà luogo a Roma da oggi fino a domenica 26 giugno e l’evento di oggi segnerà proprio l’inaugurazione.

Non solo Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo: previsti ospiti importanti all’evento di Rai1

Sebbene l’evento, che avrà luogo oggi pomeriggio in diretta su Rai1 alle 18:15, sarà a sfondo sociale e religioso si è pensato comunque ad un po’ di intrattenimento, arte e spettacolo. E per questo, come volti di intrattenimento, sono stati scelti i ragazzi de Il Volo: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il trio canterà per Papa Francesco due pezzi: Grande amore, loro grande singolo di successo, e Halleluja di Leonard Cohen. Ad accompagnare i tre cantanti ci saranno genitori, nonni e fratelli, proprio per risaltare l’importanza della famiglia.

Come si svolgerà The beauty of Family – Festival delle Famiglie oggi

All’importante evento di Rai1 non mancheranno momenti di riflessione e altri di emozione. Durante la diretta Papa Francesco raccoglierà tantissime testimonianze mantenendo il tema centrale della famiglia. Non a caso lo slogan dell’evento è “We Believe in Love”, ovvero “Noi Crediamo nell’Amore”. E proprio tra le testimonianze a cui darà ascolto e attenzione il Papa ci sarà anche quella della moglie di Luca Attanasio, Zakia Seddiki, l’ambasciatore italiano ucciso un anno fa nella Repubblica Democratica del Congo. Nonostante la ricca stagione televisiva (con la conclusione recente de I soliti ignoti), e quella che si appresta a vivere nuovamente da settembre, Amadeus non si ferma. Oltre a lavorare alle nuove edizioni dei suoi programmi, tra cui Arena 60 70 80 90, Amadeus ha annunciato Chiara Ferragni come prima ufficiale co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023.