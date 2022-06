Amadeus, nuovi spoiler su Sanremo 2023: “Mia moglie dovrà sopportare…”

Festival di Sanremo 2023, il conduttore rompe il silenzio: “Mia moglie mi deve scusare”

Oggi Amadeus ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna. E ovviamente la giornalista non ha potuto esimersi dal chiedergli di parlare della kermesse musicale più importante di Italia, che condurrà per la quarta volta consecutiva: “Non le sono arrivate ancora nuove canzoni da ascoltare?” Quest’ultimo ha dapprima rivelato che al momento nessun artista ha presentato una canzone, aggiungendo però di essere certo che da qui a poco qualcuno si farà avanti, tanto da ipotizzare che dovrà ascoltare le canzoni nuove tutta l’Estate, con buona pace di sua moglie Giovanna Civitllo: “Dovrà sopportare il fatto che ascolterò i brani nuovi, quelli del prossimo Festival…” Il conduttore ha poi rivelato che la sua dolce metà gli anni scorsi si arrabbiava spesso e volentieri perchè passava la stagione più calda dell’anno a riascoltare i brani degli ultimi Festival da lui condotti: “Adesso non dovrà più arrabbiarsi per questo…”

Amadeus non lo nasconde: “Il Festival? Difficile fare previsioni”

La giornalista del settimanale Diva e Donna ha poi ricordato nuovamente al conduttore che il prossimo sarà il suo quarto Sanremo consecutivo. E il presentatore, che a partire da oggi non sarà più in onda nell’access prime time di Rai1 perchè lascerà il posto a Techetechetè (ovviamente tornerà al suo posto a partire da settembre), ha subito rivelato che al momento non ci vuole nemmeno pensare, visto che crede fermamente che parlare del Festival sia ancora molto prematuro. Tuttavia il marito di Giovanna Civitillo non ha comunque nascosto il fatto di sperare di avere un Teatro Ariston pieno di spettatori, come ai vecchi tempi prima che scoppiasse la pandemia da Covid: “Ho quasi paura di crederci con certezza…”

Il presentatore ha un sogno nel cassetto: “A Sanremo vorrei Mina”

Amadeus, anche in questa intervista rilasciata al magazine Diva e Donna, ha confermato di avere questo suo grande sogno nel cassetto: Mina ospite al Teatro Ariston dopo tantissimi anni in cui ha deciso di non mostrarsi più in pubblico. Quest’ultimo ha anche rivelato che si accontenterebbe di riprenderla da lontano con il telefonino e mostrarla così al pubblico. Ovviamente quest’ultimo ha subito precisato che questo è un suo desiderio, e non un progetto: “Desiderio tra l’altro irrealizzabile…”