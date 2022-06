Amici 21, Serena pronta per New York. Albe: “Ecco come faremo con la distanza”

Albe e Serena come faranno con la distanza? “Ho fatto un calcolo” racconta lui

La storia d’amore tra i due ex allievi di Amici 21 procede a gonfie vele a dispetto di chi non credeva nel loro amore una volta spente le telecamere. La coppia più stabile e longeva dell’ultima edizione del talent di Canale5 fa sul serio. Intervistato durante una diretta di Casa Chi il cantante ha ammesso di essere innamorato. La ballerina adesso si trova a casa sua e ha conosciuto la sua famiglia. Tra poco, però, Serena dovrà partire per New York visto che ad Amici ha ricevuto una prestigiosa borsa di studio. A tal proposito Albe ha detto che non si sono ancora organizzati ma che faranno come tutte le coppie che vivono una relazione a distanza. Poi aggiunge:

“Ho fatto un calcolo. Da casa mia a Cerignola sono 7 ore di treno, da casa mia a New York sono 6 ore e mezza. Quindi il tempo è quello”.

Il cantante di Amici 21 parla del successo: “Non me l’aspettavo”

Se da una parte la notizia della partenza di Serena non è facile da digerire del tutto, dall’altra Albe può distrarsi con il grande successo che sta ottenendo. L’ex allievo, arrivato tra i finalisti dell’ultima edizione del talent, a breve debutterà con il primo Ep. Albe si dice emozionato, ma ancora di più per gli in-store, visto che incontrerà i fan dal vivo.

“Non mi aspettavo tutto questo successo”

ammette a Casa Chi. Poi aggiunge che solo quando è uscito dalla scuola ha davvero capito quello che stava succedendo, di positivo, nei suoi confronti da parte del pubblico.

Albe racconta la reazione dei suoi genitori dopo il talent

Infine l’ex allievo di Amici 21 ha parlato dei suoi genitori e del prima e dopo rispetto al talent. Quando all’inizio Albe ha detto al papà che voleva partecipare ai casting come cantante lui l’ha mandato a quel paese. “Non ci credeva nemmeno lui” ammette il cantante. Adesso, invece, le cose sono decisamente cambiate. Albe definisce il papà “un algoritmo vivente” perché sa giornalmente tutti gli ascolti dei pezzi del figlio e di quanto aumentano.