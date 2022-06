Amici, Serena Carella dopo New York non si ferma: “Ecco qual è il mio sogno”

Serena Carella spicca il volo e rivela: “Il mio sogno è di lavorare con lei”

Da quando Amici è finito la ballerina, arrivata tra i finalisti dell’ultima edizione, si sta godendo la famiglia, gli amici, il fidanzato e il lavoro. Ma presto Serena dovrà iniziare a preparare le valige visto che a fine agosto si trasferirà a New York. Durante la finale del talent, infatti, la ballerina è stata l’unica a ricevere una prestigiosa borsa di studio per la scuola di danza Ailey di New York. Attraverso alcune dichiarazioni riportate da Di Più Tv scopriamo che la ballerina è doppiamente felice dell’opportunità. Non solo potrà studiare ma ci saranno sempre anche delle audizioni. E tra chi attinge a questa scuola per i suoi ballerini c’è anche Madonna! A tal proposito Serena dice:

“Il mio sogno, non lo nego, è proprio quello di lavorare con lei in uno dei suoi straordinari tour in giro per il mondo”.

Albe e Serena come faranno con la distanza? “L’amore sa aspettare” dice lei

La coppia formata dalla ballerina e dal cantante di Amici è stata, e continua ad essere, tra le più amate dal pubblico. I due si sono messi insieme quasi all’inizio dell’anno accademico e da quel momento non si sono più lasciati. Dopo aver convissuto per circa 8 mesi nella casetta in molti li davano per spacciati appena usciti dal programma. Invece i due sono più innamorati che mai e lei definisce il cantante l’amore più grande della sua vita. Lui l’accompagnerà a fare il trasloco negli Stati Uniti e poi l’andrà a trovare ogni volta che potrà. La stessa cosa farà lei che sulla distanza non sembra eccessivamente preoccupata.

“L’amore sa aspettare e noi sapremo farlo”

conclude lei.

La ballerina di Amici e i nuovi dettagli sulla borsa di studio: “Potrò dormire nello studentato”

Per la ballerina questa borsa di studio arrivata solo a lei è una grandissima soddisfazione. Infatti accedere a questa importante e prestigiosa scuola internazionale è difficilissimo. E Serena, pronta per New York, non solo beneficerà dello studio ma anche di altro. Infatti lei stessa spiega: