Amici 22, colpo di scena: Silvia Toffanin approda alla conduzione?

Silvia Toffanin sbarca come conduttrice del talent? “Maria De Filippi potrebbe affidarle la pomeridiana”

Si sa ancora poco sulla prossima stagione televisiva, in partenza a settembre, ma una certezza riguarda la riconferma del talent di Canale5. I casting si sono già aperti e dunque non c’è alcun dubbio: Amici 22 si farà e potrebbero anche esserci grosse novità. In particolare si parla della conduttrice di Verissimo, nonché compagna di Pier Silvio Berlusconi, sulla quale Maria De Filippi pare abbia puntato in grande. A lanciare la bomba è stato Dagospia scrivendo: “Pare che Maria De Filippi potrebbe affidare la conduzione della pomeridiana di Amici a Silvia Toffanin”.

Quale ruolo per Silvia Toffanin nella nuova edizione del programma? Le ipotesi

Pare piuttosto sicuro Dagospia della notizia data ma è ancora presto per trarre conclusioni. In attesa di aspettare eventuali conferme o smentite occorre ricordare che la Toffanin sta spiccando il volo sempre di più. Quest’anno, ad esempio, le è stato affidato l’importante spazio della domenica pomeriggio, con un doppio appuntamento di Verissimo. Ha avuto poi ruoli di ospite, che prima defilava, nello show di Iva Zanicchi e di Michelle Hunziker. Insomma l’ipotesi di vederla ad Amici 22 non è poi così impossibile. Resta però da capire se la De Filippi vorrà affidarle la conduzione del daytime, dal lunedì al venerdì pomeriggio, in passato condotto da Lorella Boccia e Marcello Sacchetta su Real Time. Oppure se la De Filippi senta l’esigenza di fare un clamoroso passo indietro e le affiderà addirittura la puntata speciale del sabato/domenica alle 14:00.

Anticipazioni Amici 22: tutto quello che si sa fino ad ora

In attesa di scoprire se Silvia Toffanin arriverà o meno alla conduzione del talent vediamo le notizie sulla prossima edizione fin qui trapelate. L’unica certezza ufficiale è che Lorella Cuccarini ci sarà, come da lei stessa confermato. Grossi punti interrogativi pendono invece su Anna Pettinelli. E se per quanto riguarda Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non sembrano esserci dubbi sulla loro salda presenza, su Raimondo Todaro e Veronica Peparini tutto tace. I casting proseguiranno per tutta l’estate e intanto, a fine giugno, Mediaset presenterà i nuovi palinsesti e finalmente si scoprirà la data d’inizio.