Amici, Carola Puddu vittima di un grave infortunio: “È stato un truma”

Carola Puddu e quell’incidente raccontato per la prima volta: “Ho fatto un percorso terapeutico”

E’ stata uno dei volti più apprezzati dal pubblico dell’ultima edizione di Amici e ancora oggi, a distanza di mesi, i fan continuano a seguirla. La ballerina, ex allieva di Alessandra Celentano, continua a tenere aggiornato il suo pubblico e si prepara per il grande debutto. Infatti prima di lasciare il talent di Canale 5 ha ricevuto un prestigioso contratto di lavoro per il ruolo di Giulietta nello spettacolo teatrale “Giulietta e Romeo”. Amici, inoltre, le è servito anche per superare alcuni suoi muri. Intervistata dal portale Lea Ballerina Carola ha raccontato di avere avuto un grave infortunio anni fa quando faceva parte de l’Opéra di Parigi. Queste le sue parole:

“Ho fatto un percorso terapeutico perché è stato un trauma e avevo comunque sempre paura di farmi male”.

L’ex allieva di Amici rivela un momento doloroso: “Questo è stato il mio grande complesso”

Non soltanto l’infortunio sopracitato ma c’è stato anche un altro momento buio per Carola Puddu prima di entrare nella scuola di Canale 5. La ballerina per un problema ormonale aveva avuto un aumento del seno di due taglie. E una sua insegnante iniziò a dirle che il suo seno era antiestetico e che quando ballava si vedeva solo questo. Addirittura le disse che sarebbe stato meglio fare un intervento per ridurlo.

“Questo è stato il mio grande complesso”

ammette la ballerina ricordando quel periodo difficile.

Le parole di Carola Puddu per la sua ex insegnante: “Mi ha capita”

Infine la ballerina di Amici ha parlato di Alessandra Celentano, sua maestra di riferimento nel corso di tutto quest’anno. Nonostante i suoi modi estremamente severi, la sua esigenza e i suoi pochi complimenti, Carola di lei ha un ricordo più che positivo.

“Io la volevo sempre in prova perché mi metteva in riga. Lei mi ha capito. Ha capito che sono un po’ fissata”

racconta l’ex allieva del talent. Inoltre Carola ha svelato che la maestra Celentano veniva a guardare le sue prove almeno una o due volte per ogni pezzo per vedere che tutto andasse bene. Intanto i fan continuano a sperare nella storia tra Carola e Luigi e lui sembra avere aperto qualche porta all’ipotesi.