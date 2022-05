Luigi Strangis, colpo di scena a Verissimo: “Carola? Non so cosa succederà…”

Il vincitore del talent fa sognare Verissimo: si riaprono le speranze per la coppia?

Quest’anno ad Amici 21 si sono formate tantissime coppie ma una non è mai riuscita a concretizzarsi. Eppure le premesse sembravano esserci tutte e i fan, per questo, hanno sempre fatto il tifo per loro. Si tratta di Luigi e Carola, con lei che ha ammesso di essersi innamorata e lui che sembrava non ricambiarla. Ad oggi come procedono le cose tra i due? Oggi Strangis è stato ospite a Verissimo e inevitabilmente si è toccato l’argomento. “Ad oggi non so dirti cosa succederà” ha detto il cantante alla conduttrice “per il momento abbiamo preso strade diverse”. Tuttavia quando la Toffanin gli ha chiesto se fosse innamorato Luigi non ha detto di no ma semplicemente: “Sarà quel che sarà”. Il cantante ha aggiunto che andrà a vedere la ballerina allo spettacolo teatrale.

Luigi Strangis concentrato sulla musica: “Non so quanto tempo potrei dedicare ad una persona”

Se da una parte Luigi recentemente ha dato una doccia fredda a Carola dall’altro oggi è sembrato più propenso a non chiudere tutte le porte. Il cantante tuttavia a Verissimo ha ammesso di essere molto impegnato con la musica e di volersi concentrare esclusivamente su questo.

“Non so quanto tempo potrei dedicare ad una persona e non vorrei che ci stesse male”

ha spiegato Luigi. Strangis ha però aggiunto che lui e la ballerina si stanno sentendo, che le vuole molto bene e che sicuramente un rapporto continuerà ad esserci.

La conduttrice di Verissimo prepara una sorpresa: il pubblico esulta

Dopo aver parlato di Carola, del suo percorso ad Amici e del suo sogno da realizzare Luigi Strangis si è esibito. Alla fine della performance la Toffanin tutta elettrizzata ha annunciato una sorpresa ed in studio è rientrato Alex! I due si sono subito abbracciati come ad ufficializzare la pace. Silvia Toffanin ha detto che insieme stanno bene e che spera di sentire un giorno un loro duetto. E sul capitolo inerente le loro litigate Luigi ha rassicurato tutti: