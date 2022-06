Andrea Della Cioppa, dubbi su Veronica Rimondi: “Ha idealizzato Matteo”

L’ex corteggiatore ammette: “Se Veronica dovesse tornare non mi sentirei di chiuderle le porte”

Di recente nell’ultima puntata di stagione del seguitissimo dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi c’è stata la scelta di Veronica Rimondi, che ha deciso di andarsene dal programma con Matteo Farnea. L’ex corteggiatore Andrea Della Cioppa in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, la rivista ufficiale del celebre programma, ha fatto capire di non mollare la presa, visto che alla domanda se c’è qualcosa che vorrebbe dire all’ex tronista ha risposto: “Potrei dirle che non mi sentirei a oggi di chiuderle le porte qualora lei dovesse tornare“. Subito dopo però ha precisato: “Questo non vuol dire che io sia disposto, ma potrei sentire che cos’ha da dirmi, mi ci dovrei trovare nella situazione”.



Andrea Della Cioppa se lo aspettava dall’ex tronista: “L’ho capito fin dall’inizio”

Dopo non essere stato scelto da Veronica Rimondi, l’ex corteggiatore Andrea Della Cioppa si è raccontato ai microfoni del magazine del programma. Pur essendo rimasto deluso per non aver lasciato la trasmissione con la 27enne, il personal trainer ha ribadito ancora una volta che sapeva già di non essere la scelta: “Non c’è mai stato un momento in cui ho pensato di poter essere la scelta perchè l’ho sempre vista pendere da un’altra parte”. Quando gli è stato chiesto per quale motivo secondo lui l’ex tronista ha preferito il suo rivale, ha affermato: “Il motivo è molto più semplice di quanto non si possa pensare. Fin dall’inizio ho capito che era più presa da Matteo”. Il 29enne originario di Pescara schietto come sempre ha espresso il suo parere sulla neo coppia, ammettendo i suoi dubbi: “Ritengo che lei si sia innamorata dell’idea che si è fatta di lui e che si sia fatta prendere dal modo in cui lo ha idealizzato. Bisogna vedere se l’idea corrisponde effettivamente alla realtà al di fuori dal programma”.

Uomini e Donne, cosa ha fatto l’ex rivale di Matteo dopo il rifiuto: “Non ho voluto sentire nessuno”

Inoltre l’ex corteggiatore dopo aver detto di stare molto bene e di non avere alcun rimpianto sul percorso fatto nella trasmissione, riferendosi all’ex tronista ha confessato: “Adesso non sento la sua mancanza, perchè non è mai stata mia. Però non nego di pensare spesso a lei e a come sarebbe potuto essere tra noi fuori dal programma”.

Poi il personal trainer ha raccontato cosa ha fatto dopo il rifiuto della 27enne, che intanto ha commesso un errore: “Non ho voluto sentire nessuno. Ho preferito stare un po’ per gli affari miei. Solo dopo un secondo ho sentito mio fratello e poi i miei”.