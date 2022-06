Veronica Rimondi commette un errore: una svista stupisce dopo la scelta

Uomini e Donne, tronista non posta la foto con il fidanzato: fans insorgono

Non è passata inosservata la svista di Veronica Rimondi che, dopo la scelta, non ha aggiornato la sua immagine di profilo su Instagram e non ha aggiunto una foto con Matteo Farnea. Un dettaglio che non è piaciuto ai fans del programma condotto da Maria De Filippi che non hanno perso tempo per ricordare il piccolo errore alla tronista di Ferrara. “Sarebbe bello che anche tu avessi una bella foto con Matteo sul tuo profilo”, ha scritto una fan della coppia sotto un post del corteggiatore di Venezia. Insomma una piccola svista per la 26enne di Ferrara, dovuta sicuramente al turbinio di emozioni che l’ha travolta dopo la scelta dello scorso 1 giugno e ai nuovi impegni di coppia. Resta il fatto che l’ultimo post della ragazza risale allo scorso settembre, mentre nelle sue storie ha mostrato i momenti trascorsi con il fidanzato. In questi giorni infatti i due protagonisti del trono rosa non si sono persi di vista e sono inseparabili, pronti finalmente a viversi dopo il percorso nel salotto di Canale5.



Veronica Rimondi stuzzica Matteo Farnea: “Ma vogliamo parlare dei mocassini?”

In attesa di vedere una foto di coppia condivisa anche dalla tronista, la ragazza non ha perso l’occasione per stuzzicare il fidanzato. In questi giorni la coppia è stata a Ferrara, città di lei, e ha visitato il Castello Estense. Proprio in occasione di questa prima uscita di coppia dopo Uomini e Donne la ragazza ha colto l’occasione per fare una battuta a Matteo e su Instagram Stories ha commentato:

“Comunque raga bello il Castello Estense, ma vogliamo parlare dei mocassini del Principe?”.

Il ragazzo infatti ha sfoggiato un look casual con jeans e t-shirt bianca concedendosi però come vezzo le scarpe: i suoi amati mocassini.

Matteo Farnea si lascia andare: arriva la dichiarazione d’amore dopo Uomini e Donne

In questi giorni intanto il bel veneziano non ha perso tempo e suoi social ha voluto esternare le sue emozioni e lo ha fatto citando una canzone di Elisa per fare una dichiarazione d’amore a Veronica Rimondi:

“Forte così fragile, forte da resistere. E io insieme a te a scriver le pagine”.

Intanto la coppia si appresta a vivere la bella stagione insieme proprio come Luca Salatino, che ha cambiato vita in questi giorni grazie a Soraia. Supereranno la prova estate? Al tempo le risposte.