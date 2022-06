Anticipazioni Sei Sorelle, Jesus muore: un insospettabile accusato di omicidio

Sei Sorelle, spoiler delle prossime puntate: chi ha ucciso Jesus e perché

Grandi colpi di scena nella soap di Rai1 che da lunedì al venerdì continua ad appassionare con le vicende delle donne della famiglia Silva. Al centro delle trame ci sarà la barbara uccisione dell’operario Jesus. L’operaio, infatti, nei precedenti episodi ha ricattato lo zio delle ragazze Don Ricardo chiedendogli molti per il suo silenzio. È noto, infatti, che l’uomo una volta scomparso il fratello ha messo le mani sulla fabbrica ed è disposto a tutto pur di sabotare le sorelle. L’operario, tuttavia, scoperto tutto lo ha minacciato ed a questo punto l’uomo ha inviato in suoi uomini a dargli una lezione. Lezione che però andrà ben oltre le intenzioni ed infatti Jesus verrà ucciso ed il suo corpo verrà trovato con un coltello piantato. La polizia inizierà ad indagare ma i sospetti cadranno su un nome sconvolgente.

Anticipazioni soap di Rai1: Dolores inizia a sospettare di Blanca e Cristobal

Nel frattempo dalle anticipazioni su Sei Sorelle si apprende che l’amore clandestino tra Blanca e Cristobal continuerà tuttavia Dona Dolores inizierà a sospettare qualcosa. La donna sarà contraria alle continue visite del figlio a casa della fidanzata del fratello e non mancherà di farlo notare. La stessa, poi, sarà al centro delle trame a causa di un incidente del quale sarà vittima. A complicare i rapporti tra Rodolfo e la sua fidanzata c’è anche il tradimento dell’uomo con Vittoria. La ragazza sarà all’oscuro di tutto mentre Cristobal inizierà a sospettare del fratello. La Silva, invece, ignara organizzerà un cena tra il cognato e Vittoria. Cena a cui non mancheranno colpi di scena. Francisca scoprirà che la sorella viene tradita.

Sei Sorelle spoiler prossime puntate: Carlitos tenta di conquistare Elisa

Nel frattempo dagli spoiler sulle prossime puntate si apprende che Carlitos ha completamente perso la testa per Elisa e deciderà di seguire i consigli di Salvador per conquistarla. Tuttavia alla fine si renderà conto che Elisa sta approfittando dei suoi sentimenti e per questo deciderà di vendicarsi chiedendo a Sofia di diventare la sua nuova fidanzata. Come reagirà la piccola delle sorelle Silva.