Anticipazioni Sei Sorelle: Marta Larralde svela cosa succederà a Diana

Spoiler sulla soap spagnola di Rai1, Diana svela: “Dimostrerò che le donne nella vita possono fare tutto”

Nel pomeriggio di Rai1 Il paradiso delle signore ha ceduto il posto alla soap spagnola incentrata sulle sorelle Silva. La soap, ambientata nella Madrid del 1915 maschilista e patriarcale, ruota attorno a sei donne che in seguito all’improvvisa morte del padre si ritrovano a prendere le redini dell’azienda tessile. E dalle anticipazioni su Sei Sorelle si scopre che saranno al centro di intrighi, segreti, voglia di emancipazione e amori contrastati che, si spera, riescano a conquistare il pubblico di Rai1. E tra le sorelle c’è Diana che ha il volto di Marta Larralde e proprio l’attrice, stando alle dichiarazioni riportate su Gente, ha fornito degli spoiler sul suo ruolo e su cosa le succederà in futuro:

“Il mio personaggio vuole dimostrare che le donne possono fare tutto nella vita e farlo molto bene.”

Sei Sorelle anticipazioni, Maria Castro (Francisca) rivela una curiosità: “Imparato un linguaggio”

Le donne della famiglia Silva sono, appunto, sei. Oltre a Diana (Marta Larralde) ribelle e intraprendente c’è la maggiore, Adela (Celia Freijeiro) rimasta vedova molto giovane e punto di riferimento per le altre. Poi troviamo Celia (Candela Serrat) l’intellettuale della famiglia, la giovanissima Elisa (Carla Diaz) viziata e scostante innamorata di Salvador. E poi ancora Blanca (Mariona Tena) promessa sposa di Rodolfo ma innamorata del fratello di quest’ultimo Cristobal che sarà al centro delle trame delle nuove puntate per il suo amore contrastato. E poi infine c’è Francisca (Maria Castro) irrequieta e talentuosa che lotterà per far emergere il suo talento nel canto. E proprio quest’ultima attrice, sempre stando alle dichiarazioni riportate su Gente, ha rivelato una curiosità sulla soap di recente:

“Abbiamo dovuto imparare la postura, la gestualità ed il linguaggio delle giovani donne dei primi del ‘900.”

Parla il regista della soap spagnola di Rai1: “Puntato su donne coraggiose”

“Abbiamo puntato su un gruppo di donne coraggiose. Ciascuna sorella incarna una battaglia combattuta dalle donne per affermarsi.” ha rivelato il regista della soap Antonio Hernandez. Insomma, dalle anticipazioni su Sei Sorelle si apprende che se ne vedranno delle belle e l’appuntamento con le loro vicende è, dopo lo stop di ieri, da lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 circa su Rai1.