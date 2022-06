Anticipazioni Sei Sorelle: Rodolfo tradisce Blanca e minaccia il fratello

Anticipazioni soap di Rai1, Blanca al centro delle trame: crisi con Rodolfo prima del matrimonio

Da circa una settimana i telespettatori di Rai1 stanno cominciando a conoscere le sorelle Silva Adela, Francisca, Elisa, Diana, Celia e Blanca. E proprio quest’ultima sarà al centro delle trame anche nelle prossime puntate. Dalle anticipazioni su Sei Sorelle, infatti, si scopre che la ragazza sarà in piena crisi non solo per la difficile situazione in cui si trovano dopo la morte del padre ma anche dal punto di vista sentimentale, con la giovane divisa tra il matrimonio con Rodolfo e l’amore per il cognato Cristobal. Nei prossimi episodi vedremo la giovane invitata dalla suocera Doña Dolores che sarà l’occasione anche per parlare dei preparativi delle nozze ma mentre la donna sarà ossessionata dallo sfarzo la giovane deve fare i conti con i problemi economici.

Sei Sorelle, spoiler prossime puntate: Cristobal scopre che Rodolfo tradisce la futura moglie

I guai per Blanca, anzi, dalle anticipazioni sulle prossime puntate si scopre che Cristobal vedrà il fratello in atteggiamenti troppo confidenziali e intimi con un’altra donna. Questa donna è Victoria Villacieros ed è l’amante di Rodolfo. I due fratelli avranno un duro scontro ma il promesso sposo di Blanca minimizzerà l’accaduto parlando solo piacevole distrazione prima del matrimonio. A complicare il tutto ci sarà anche una cena organizzata dalla sorella Silva con tutt’e quattro per far incontrare il medico con la giovane donna. Il medico vorrebbe evitare l’imbarazzante cena ma il fratello continuerà a far finta di niente.

Anticipazioni soap spagnola: i due fratelli Loygorri vengono alle mani

Ed infine dagli spoiler delle nuove puntate di Sei Sorelle si apprende che le cose si metteranno peggio quando Rodolfo inizierà a sospettare che tra il fratello e la futura moglie ci sia del tenero. L’uomo affronterà duramente il fratello, i due verranno alle mani con il primo che intimerà al secondo di stare alla larga della sua futura sposa. La cena verrà disdetta ma l’uomo farà un’altra proposta a Blanca, quella di non vedere più Cristobal perché la gente potrebbe iniziare a parlar male equivocando il loro rapporto ed alla titubanza della donna le proibirà di vederlo. Cosa farà la giovane Silva? Ciò che certo è che la situazione esploderà.