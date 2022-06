Anticipazioni Un altro domani: crisi di Julia e piano di Sergio per non divorziare

Spoiler prossime puntate della soap di Canale5: Julia in preda ad una crisi di nervi

Dalle anticipazioni su Un altro domani si apprende che anche nelle nuove puntate non mancheranno colpi di scena e risvolti inaspettati con al centro le due protagoniste Julia e Carmen. Per quanto riguarda la prima si apprende che sarà sempre più motivata ad aprire l’ebanisteria della nonna e che Sergio le proporrà il suo aiuto per aggiustare le macchine. Tuttavia ci metterà più del dovuto a causa di una serie di imprevisti ma si tratta di reali incidenti oppure il giovane avrà un piano ben preciso per riconquistare la sua ex ragazza? La situazione si complicherà quando Julia rimarrà chiusa nell’ebanisteria ed avrà una crisi di nervi e verrà salvata da Sergio. Insomma alla fine si scoprirà che tutti gli imprevisti erano opera del ragazzo con l’aiuto di Diana che alla fine firmerà il divorzio.

Un altro domani, anticipazioni nuove puntate: Carmen perde le staffe con Victor

Non solo Julia e Sergio, al centro delle trame delle prossime puntate della soap spagnola di Canale5 ci sarà anche Carmen. La giovane a causa dei debiti del padre sarà costretta a lasciare la Guinea e tornare in Spagna, ma cercherà in tutti i modi di trovare un modo per salvare la situazione. Proverà, con l’aiuto di Kiros a costruire e vendere dei mobili. La vendita inizialmente andrà male ma poi, grazie soprattutto all’intervento di Agustina riuscirà a racimolare i soldi necessari per pagare il debito. Inoltre, dopo il successo della vendita deciderà di di avviare una nuova attività ma dovrà scontrarsi contro le avversità di Patricia, che cercherà di metterle i bastoni tra le ruote. Inoltre, ci sarà anche un altro problema, Victor cercherà un modo per conquistarla ma la ragazza non la prenderà per nulla bene anzi perderà le staffe.

Anticipazioni soap spagnola: Angel e Ines progettano di fuggire insieme

Infine, dagli spoiler su Un altro domani si apprende che Patricia, dopo essere stata vittima di violenza non riuscirà ad esultare per i problemi risolti grazie all’idea di Carmen. Ed infine Ines ed Angel progetteranno di fuggire insieme a Londra. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 circa su Canale 5.