Un altro domani, anticipazioni nuove puntate: Patricia vittima di violenza

Anticipazioni soap spagnola di Canale5: Patricia vittima di un usuraio

Nelle prossime puntata di Un altro domani al centro delle trame ci sarà la cattiva per eccellenza, Patricia Godoy, vittima di violenza da parte di un usuraio. Nel dettaglio, come è già noto Francisco non riuscirà a pagare il debito con Ventura e per questo motivo sia la dark lady che Carmen dovranno abbandonare la Guinea e trasferirsi nuovamente in Spagna. Patricia, però, consapevole del fatto che a Madrid è solo l’amante di un uomo sposato farà di tutto per restare. Prima si rivolgerà senza successo a suo padre. Quest’ultimo, infatti, l’aveva già ripudiata anni prima perché rimasta incinta fuori dal matrimonio ed anche in questa situazione non sarà disposto ad aiutarla. E poi ad un usuraio che le farà violenza.

Un altro domani, spoiler prossime puntata: cresce l’astio di Patricia verso Carmen

Dalle anticipazioni sulla soap spagnola trasmessa da Canale5 si apprende nel dettaglio che la Godoy pur di rimanere in Guinea si rivolgerà ad un usurario tentando di vendergli una collana. Le cose però prenderanno una piega inaspettata e drammatica con la donna che sarà costretta in lacrime a concedersi all’uomo, vittima di un vero e proprio abuso. E non è tutto perché nonostante il suo sacrificio non otterrà ciò che voleva. L’uomo deciderà infatti di comprare la collana ritenendola un falso. Tutto ciò, ovviamente, farà crescere ancora di più l’astio della perfida donna nei confronti di Carmen, che invece troverà un modo per ritornare in Spagna.

Spoiler soap di Canale5: Carmen trova un modo per rimanere in Guinea

Le anticipazioni sulle nuove puntate di Un altro domani, invece, svelano che le cose andranno decisamente in modo diverso per Carmen. La giovane potrà contare sull’aiuto degli amici Victor e Linda e soprattutto su Kiros, al quale ha salvato la vita. La ragazza riuscirà a convincere quest’ultimo a vendere insieme a lei i mobili in legno che costruisce, in modo tale da spartirsi a metà il ricavato ed evitare di fatto il ritorno in Spagna. Tale piano funzionerà perché grazie alla vendita riusciranno a mettere da parte abbastanza soldi per ripagare il debito.